3 exercitii de respiratie din yoga care te vor ajuta sa te calmezi in mai putin de 5 minute

Cand esti agitata, respiratia este cel mai eficient instrument pe care il ai la dispozitie.

In momentele in care iti este frica, ai un atac de panica sau simti foarte multa tensiune in corp, cateva exercitii de respiratie te pot readuce in prezent. Respiratia este un instrument extrem de puternic si, probabil, singurul cu efect instantaneu.

Cand ai parte de un moment dificil sau esti pusa in fata unei situatii delicate, tehnicile de mai jos te vor ajuta sa te echilibrezi si sa te calmezi in mai putin de cinci minute.

1. Respiratia Ujjay

Respiratia Ujjay, respiratia oceanica sau respiratia lui Darth Vader. Oricum doresti sa o numesti, aceasta tehnica yoghina te ajuta sa preiei controlul asupra corpului si mintii tale. Este vorba despre o respiratie lenta si prelunga, controlata din diafragma.

