Kungs lanseaza single-ul Dopamine, feat. JHart

Este deja cunoscuta dragostea lui Kungs pentru piese care au devenit adevarate imnuri, cu sound-uri de club combinate cu muzica pop.

comunicat de presa:

Dupa ce a lansat o serie de "arme" potrivite pentru club, Valentin Brunel (Kungs) a adus vara la un alt nivel si a dus multimile intr-o calatorie fantastica prin sound-ul sau deep-pop.

Artistul francez a revenit cu single-ul "Dopamine", un imn de vara, care aduce in acelasi loc experientele traite de el pana in prezent, iar versurile descriu un portret al evolutiei sale ca artist.

"In 2018, m-am mutat sa locuiesc in Los Angeles pentru cateva luni, pentru a lucra la cateva melodii. M-am simtit singur, aveam dubii, dar si multe intrebari. La un moment dat, am fost la o petrecere, unde m-am simtit trist, anxios si singur, cu toate ca eram inconjurat de multa lume. A doua zi l-am cunoscut pe Jay Hart, i-am povestit ce s-a intamplat si cum m-am simtit si de acolo a inceput totul", a declarat Kungs.

Dopamine are o productie pop, plina de energie, si incorporeaza vocalele exceptionale ale lui Jay Hart; este prima piesa dintre serie pe care Kungs intentioneaza sa le lanseze anul acesta si anul urmator.

Kungs este un DJ si producator originar din Sudul Frantei, care si-a inceput cariera la varsta de 5 ani. Inca de atunci, Valentin isi petrecea toate dupa amiezile ascultand muzica rock'n'roll, alaturi de tatal sau. Printre primii artisti care l-au inspirat au fost The Who si The Kooks, printre altii. Acum, la 22 de ani, Kungs este unul dintre cei mai cunoscuti artisti ai muzicii dance-pop.