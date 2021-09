Lady Gaga si Tony Bennett lanseaza single-ul Love For Sale, a doua piesa extrasa de pe urmatorul album

Lady Gaga și Tony Bennett lansează cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmează să fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”.

comunicat de presa: „Love For Sale”, noul album, ce reliefează versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett, va fi lansat pe 1 octombrie si va marca ultimul album înregistrat din cariera lui Bennett - apogeul istoriei de zece ani de când Bennett și Gaga înregistrează împreună.

Albumul „Love For Sale” va fi disponibil în versiunile standard, deluxe, vinil, și casetă, precum și în ediție de colecție. Fanii pot pre-comanda versiunea deluxe a albumului „Love For Sale” aici, care va conține două piese bonus „I’ve Got You Under My Skin” și „You’re The Top.”

LOVE FOR SALE Lista de piese:



01. It's De-Lovely

02. Night and Day

03. Love For Sale

04. Do I Love You

05. I Concentrate On You

06. I Get a Kick Out of You

07. So In Love

08. Let's Do It

09. Just One of Those Things

10. Dream Dancing

11. I’ve Got You Under My Skin (DOAR PE ALBUMUL DELUXE)

12. You’re The Top (DOAR PE ALBUMUL DELUXE)

