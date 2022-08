6 locuri in care sa NU uiti sa aplici SPF: Expunerea la soare a acestor zone e periculoasa!

Stim ca ai fost prevenita non-stop, inca de la inceputul verii, ca expunerea indelungata la soare este periculoasa pentru sanatate.

Stim ca stii deja: daca nu vrei riduri, pete pigmentare si afectiuni grave ale pielii, trebuie sa porti SPF. Fie ca alegi o crema densa, o lotiune sau un ulei cu factor de protectie, este un pas esential pentru a-ti pastra corpul sanatos si pielea supla si frumoasa.

Cel mai probabil, deja aplici o crema cu SPF pe ten atunci cand iesi din casa. Totusi, pe langa chip, exista si alte zone extrem de sensibile, pe care adesea le omitem cu toatele atunci cand aplicam factorul de protectie. Iata care sunt acestea!

1. Scalpul. Iata o zona foarte neglijata cand vine vorba despre protectie solara. Desi este cea mai expusa zona in permanenta, mereu in bataia soarelui, ea nu beneficiaza de o protectie potrivita. Chiar daca este dificil sa aplici SPF fara sa ingrasi parul la radacina, este un pas esential, mai ales daca petreci mult timp in aer liber, fara palarie sau alt accesoriu pentru cap.

foto main pixabay

Vizionare placuta