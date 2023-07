'Meet the Moldovan Wines by the Lake': Vinurile moldovenești de autor cuceresc inima românilor

Marți seară, pasionații de vin și iubitorii de fine dining s-au adunat pe malul pitoresc al lacului Snagov, pentru un eveniment de neuitat intitulat "Meet the Moldovan Wines by the Lake".

comunicat de presa: În cadrul acestui eveniment, organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova, iubitorii de vin de au avut ocazia de a degusta noi sortimente de vin și de a experimenta paringul deosebit dintre vinurile moldovenești de autor și cu felurile fine de mâncare oferit, special pregătite în restaurantul Snagov Club, de pe marginea lacului din apropierea Bucureștiului. Printre personalitățile care au participat la această seară memorabilă s-au numărat celebrele Diana Dumitrescu, Cristina Herea și Cristina Cioran, bine-cunoscuta cântăreață Roxana Nemeș, precum și prezentatoarea TV Dana Săvuică, cunoscutul om de radio, Alex Grecu, alături de creatori de conținut de top din țara noastră. Toți cei prezenți s-au bucurat de un apus de soare spectaculos și de-o voie bună contagioasă pe marginea lacului Snagov, într-un decor de poveste.

Iulia Albu a renunțat la găină și și-a cumpărat un nou animal de companie! Despre ce este vorba? Marina Samoilă - expert în vinuri, a fost prezentă pentru a aduce în prim plan calitățile vinurilor de peste Prut. Aceasta a prezentat povestea din spatele fiecărui pahar degustat și a îndrumat participanții să descopere aromele și notele distincte ale vinurilor prezentate. Această inițiativă a Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova a avut ca scop promovarea vinurilor locale și a creat o oportunitate pentru a evidenția talentul, măiestria și pasiunea micilor producătorilor moldoveni de vin. Printre băuturile degustate s-au regăsit vinuri de autor de la cramele I’M Winery, Vinum Estate, Enoteria Platon, Minis Terrios, ATU Winery, Crama Mircești și Domeniile Pripa. ”Un eveniment în asemenea format a fost o premieră pentru noi și a reprezentat o experiență unică. Ne-am bucurat de căldura și aprecierea extraordinară a publicului select, într-o locație perfectă. Am reușit să aducem doar o mică parte din potențialul vinurilor produse de membrii noștri, iar selecția noastră a avut în vedere diversitatea și caracteristicile specifice terroir-ului regiunilor vinicole din țara noastră”, a declarat Elena Tomescu, director executiv Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova.

Evenimentul "Meet the Moldovan Wines by the Lake", organizat cu suportul financiar al Proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, a fost unul de succes. Această experiență deosebită a subliniat frumusețea și calitatea vinurilor moldovenești, evidențiind patrimoniul vinicol al țării și atrăgând atenția asupra diversității și gustului unic pe care acestea le oferă. Pentru mai multe informații despre vinurile moldovenești puteți accesa site-ul: vindeautor.md.

