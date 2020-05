Amiralul și scriitorul american William McRaven e de vină!

Cu o carieră de 37 de ani în trupele SEAL din cadrul Forțelor Navale ale SUA și de comandant al Forțelor pentru Operațiuni Speciale, amiralul cu patru stele William McRaven, autor al cărții Povești de pe mare. Viața mea în trupele de operațiuni speciale, publicată la editura Lyfestyle Publishing, parte a grupului editorial Trei, are o legătură directă cu viața fiecăruia dintre noi. Dacă ne întrebăm de ce ne descălțăm la punctele de securitate din aeroport, trebuie să știm că amiralul McRaven e de vină! „În apărarea mea, pot să spun că am crezut că măsura va fi în vigoare doar câteva luni. Așa că trebuie să-mi cer scuze tuturor oamenilor care umblă acum desculți prin aeroporturi”, se scuză mai în glumă, mai în serios William McRaven.

Întâmplarea este povestită pe larg în cea mai recentă carte a sa, autobiografia „Povești de pe mare”. Pe când William McRaven lucra la Casa Albă, a apărut cazul lui Richard Reid, atacatorul cu bomba implantată în pantofi, pe care nu a apucat să o detoneze. Într-o discuție cu experții în explozibili, amiralul american a întrebat dacă bomba ar fi putut într-adevăr exploda. Iar cum răspunsul a fost afirmativ, McRaven nu a stat pe gânduri și l-a sunat imediat pe generalul Wayne Downing, care se afla în Air Force One cu președintele Bush. Într-o conversație destul de dificilă, amiralul își amintește că i-a cerut generalului Downing să descalțe pe toată lumea. Și, în plus, să le verifice și laptopurile, unde ar fi putut să fie ascunse dispozitive explozibile. „Vă rog să mă credeți, eu chiar am crezut că un asemenea ordin va fi valabil numai câteva săptămâni. Îmi cer iertare…”, scrie McRaven în cartea sa.

Povești de pe mare. Viața mea în trupele de operațiuni speciale este o colecție de astfel de povești reale, spuse cu umor, dintr-o viață mai mult decât plină de evenimente.

Amiralul William McRaven, cel care a atras atenția asupra unei acțiuni aparent banale și de neglijat, aceea de a face patul dimineața, în bestsellerul internațional „Fă-ți patul” și apoi i-a pus pe călători în situația de a umbla desculți prin aeroporturile lumii are ce povesti. El este cel care a comandat raidurile în urma cărora a fost capturat Saddam Hussein și cel care l-a anihilat pe Osama bin Laden. Multe dintre misiunile sale au fost transformate în filme hollywoodiene – o ironie a sorții, pentru că pasiunea pentru James Bond a jucat un rol important în alegerea profesiei care a urmat-o William McRaven. „Poveștile de pe mare” ale amiralului american ne fac să privim cu alți ochi istoria recentă. Însă acesta nu este singurul punct forte al cărții care a devenit bestseller New York Times imediat după lansarea în Statele Unite. Deși multe dintre misiunile pe care le-a condus sau la care a participat au influențat viața întregii planete, William McRaven scrie fără nicio urmă de infatuare, ci cu modestie, umor din belșug, umanism și înțelepciune. „Poveștile de pe mare” ale lui William McRaven se pot citi ca un roman de acțiune, dar și ca o carte din care se pot culege multe lecții utile pentru viața de zi cu zi.