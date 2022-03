Vladimir Zelenski, în curând pe micile ecrane! Uite când îl poți urmări pe Președintele Ucrainei la TV

Eccho Rights a anunțat că a vândut unui post de televiziune din România serialul în care Președintele Ucrainei este protagonist. Uite când îl poți vedea pe Zelenski jucând într-un film ce seamănă, mai degrabă, cu realitatea pe care o trăiește astăzi.

Eccho Rights a vândut mai multor posturi de televiziune, din mai multe țări, serialul "Servant of the People". Vladimir Zelenski, personajul cel mai urmărit de o lume întreagă în această perioadă este protagonistul propriului său serial tv.

ProTv este postul de televiziune unde cei care îl simpatizează pe Zelenski îl pot urmări, însă data exactă nu a fost făcută publică deocamdată.

Eccho Rights a făcut anunțul cu privire la serialul Servant of the People pe pagina sa de Instagram. Angajații companiei au făcut și câteva mărturisiti despre contextul actual și s-au declarat îngrijorați cu privire la războiul nemilos ce are loc în Ucraina.

"De mulţi ani, Eccho Rights s-a bucurat de relaţii minunate şi fructuoase cu parteneri din Ucraina şi suntem devastaţi de ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii noştri apropiaţi din Kiev.

În calitate de distribuitori internaţionali ai serialului «Servant of the People», creat de preşedintele Zelenski şi care îl are în rol principal, poziţia Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtăşească această poveste.", a transmis Eccho Rights pe Instagram.

Serialul ce îl are pe Zelenski ca actor principal dezvăluie un lider eroic, gata să fie întptdeauna în slujba poporului său. Soarta a făcut ca acum, realitatea pe care o trăiește Președintele Ucrainei să nu fie foarte departe de rolul pe care l-a interpretat acum câțiva ani.

„Serialul este o comedie, dar şi un document important de unde provine Zelenski. Preşedintele său fictiv este un om normal, care îşi dezvoltă rolul de lider eroic şi adorat. În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenski şi poporul ucrainean este mult mai sumbru şi îngrozitor decât comedia serialului. Există paralele evidente cu situaţia din lumea reală, iar «Servant of the People» este o piesă fascinantă, importantă şi istorică a televiziunii.", au mai scris reprezentanții companiei.

Pentru a veni în sprijinul Ucrainei și a-și arăta solidaritatea față de țara greu încercată, Eccho Rights a afirmat că a eliminat din catalogul său de oferte toate producțiile cinematografice rusești.

„În cele din urmă, Eccho Rights a eliminat toate serialele deţinute şi produse de Rusia din catalogul nostru. În solidaritate cu Ucraina, trebuie să luăm toate măsurile punitive disponibile în lupta împotriva Rusiei', au spus în încheiere cei de la Eccho Rights.