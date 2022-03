JUNO împarte magie prin noul său single: Cafea și tarot

Piesa a luat naștere ca urmare a unor experiențe pe care JUNO le-a trăit, care nu pot fi înțelese decât prin acceptarea ideii de energie magică în viața noastră.

După ce s-a făcut remarcat și a intrat în topurile muzicale prin piese precum „Caută-mă", „Mă mai ia" și „Două inimi", JUNO lansează „Cafea și tarot", un single cu o semnificație și o energie aparte. „Cafea și tarot" spune povestea unei experiențe inspirată din viața artistului, care pare pur și simplu ireală.



Muzica este mantra lui, lucrul care îi ghidează pașii și deciziile. JUNO experimentează o perioadă de transformare și evoluție puternică, care se reflectă și în muzica pe care o creează.

Piesa a luat naștere ca urmare a unor experiențe pe care JUNO le-a trăit, care nu pot fi înțelese decât prin acceptarea ideii de energie magică în viața noastră.



Pentru a înțelege magia piesei, JUNO povestește despre modul în care a luat naștere aceasta și povestea din spatele versurilor: „Nu pot să spun că am crezut vreodată în tarot și nici nu-mi plăcea ideea de a ști viitorul, dar am luat contact cu acesta atunci când două femei diferite din trecutul meu au încercat experiența aceasta, întâlnindu-se cu aceeași femeie care citea în cărți. După o perioadă de timp, am avut un vis ciudat în legătură cu trecutul meu, chiar la ora 3:33, care m-a făcut să realizez că orice experiență sau greutate pe care o trăiești are un scop anume și e menită să te învețe ceva. Următoarea zi eram deja în studio și compuneam «Cafea și tarot», cu o inspirație greu de descris."



Povestea piesei este cu atât mai amplă și magică, cu cât JUNO dezvăluie faptul că un personaj din trecut este implicat și în videoclipul piesei: „Cu o zi înainte de filmarea clipului, m-am întâlnit într-o tabără de retreat cu Monica, femeia care le-a dat în tarot în trecut prietenelor mele. Coincidența întâmplărilor mi s-a părut mult prea mare pentru a fi ignorată, astfel încât, de amorul artei, i-am propus să joace rolul ghicitoarei în noul meu clip."



O coproducție marca HaHaHa Production și Cat Music, „Cafea și tarot" are muzica creată de Alexandru Stancu (JUNO), Barz Andrei, Mirea Teodor, Florin Boka (Feenom), textul scris de Alexandru Stancu (JUNO), iar la producție au lucrat: Florin Boka (Feenom), Barz Andrei și de mix și master s-au ocupat Florin Boka (Feenom) și Lucian Nagy.