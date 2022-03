Colaborare în premieră: DJ SAVA și RUBY lansează Maria

DJ SAVA și RUBY colaborează pentru prima dată și lansează „Maria", o piesă fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, numai bună de ținut pe repeat sezonul acesta.

DJ SAVA și RUBY colaborează pentru prima dată și lansează „Maria", o piesă fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, numai bună de ținut pe repeat sezonul acesta. Compus de către DJ SAVA alături de Cătălin Tamazlicaru, Alex Antonescu și Răzvan Dediu, single-ul „Maria" te transpune încă de la primul acord într-o lume a dorinței și a muzicii. Clipul o prezintă pe RUBY plină de senzualitate și feminitate asemeni unei Venus, parcă desprinsă din poveștile cu zei.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. DJ-ul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love in Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale artistului se numără „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover Me In Gold". În urma cu mai puțin de două săptămâni, artistul a lansat alături de Connect-R „Jamaica", single ce e deja în topurile muzicale.



RUBY este una dintre cele mai tari apariții românești și una dintre cele mai populare artiste. A lansat o mulțime de hituri precum „Nu caut iubiri"(alături de Uzzi), „Nu pune la suflet" (alături de What's UP), „Bună, ce mai zici?" (alături de Dorian Popa), „Condimente" (alături de Nosfe), care au consacrat-o ca artistă și au generat sute de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al label-ului Cat Music. Vara trecută, RUBY a lansat prima sa piesă urban cu influențe rap: „Te Sun Yo", dar a avut și prima colaborare cu Lino Golden pentru „Ne certăm".