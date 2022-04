DJ SAVA colaborează pentru prima dată cu BiBi și lansează Dalida

După ce a lansat alături de RUBY „Maria", o piesă fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, DJ SAVA continuă seria de colaborări cu BiBi și lansează „Dalida", un single cu un vibe exotic, ce te duce cu gândul la zilele toride de vară.

După ce a lansat alături de RUBY „Maria", o piesă fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, DJ SAVA continuă seria de colaborări cu BiBi și lansează „Dalida", un single cu un vibe exotic, ce te duce cu gândul la zilele toride de vară. „Dalida dali dali dalida/ You know you're the only one mi vida/ Dalida dali dali dalida/ You're the only one my heart cannot olvida" este refrenul catchy care te va prinde încă de la primele acorduri, iar piesa este o declarație modernă de dragoste, „șoptită" în versuri. Compusă de către DJ SAVA alături de Cătălin Tamazlicaru, Alex Antonescu, Răzvan Dediu, Șerban Cazan și Gabriel Stănoiu, „Dalida" te poartă într-o călătorie muzicală tropicală, acolo unde iubirea prinde un alt contur.



„Proiectul «Dalida» este super fresh și de vară. Mă bucur mult că am colaborat cu DJ SAVA și sper să ajungă piesa la cât mai multă lume, deoarece are un vibe foarte frumos. Melodia te face să dansezi, iar clipul te duce cu gândul la o vacanța exotică. Haideți cu un share și dați play la piesă ca să înceapă vara! Să înceapă distracția!", spune BiBi.



„BiBi are o voce deosebită și este una dintre cele mai fresh artiste pe care o cunosc. Mă bucur că am colaborat, mai ales că «Dalida» este o piesă pozitivă și cred că nu ar fi fost o voce mai potrivită decât cea a lui BiBi", adaugă DJ SAVA.



DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Artistul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love în Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale lui DJ SAVA se numără „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover Me In Gold". În urmă cu o lună artistul a lansat alături de Connect-R „Jamaica", single ce e deja în topurile muzicale.



BiBi, una dintre cele mai fresh apariții muzicale, și-a început cariera în 2014 cu piesa „Radio Song", urmând apoi „Ciocolata", hit ce s-a viralizat rapid și a adunat aproape 60 de milioane de viziualizări pe YouTube. Printre single-urile de succes ale artistei se numără „Repetentă la dragoste", „Coji de portocale", „Ani de liceu", „Sing my life", „Friendzone", „Salvați de clopoțel" și „Vara în stilul meu". În iulie 2019 a lansat „Sola", hit ce a cucerit țări precum Albania, Rusia, Turcia și Italia. În urmă cu trei ani, BiBi a făcut parte din distribuția filmului de scurt metraj „Star Darlings", creat de Disney Channel și a fost vocea care a interpretat „Hai dorește-ți", coloana sonoră a serialului animat. Cu peste un milion de urmăritori pe Instagram, peste 150.000.000 de vizualizări și peste un million de abonați pe canalul său de YouTube, BiBi este una dintre cele mai de succes vloggerite și artiste ale momentului.