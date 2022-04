Jose M Duro, DJ SAVA și Arturo Grao lansează Can't Stop This Feeling

Jose M Duro, DJ SAVA și Arturo Grao colaborează pentru o piesă fresh, pe beat-uri dance ce te va prinde de la primele acorduri. „Can't Stop This Feeling" transmite prin muzică și versuri acel sentiment unic de libertate și bucurie, în ton cu zilele toride de vară ce se lasă așteptate.

Scris de către Tara Nabavi și Ninos Hanna, compozitori ce au câștigat deja două Grammy-uri, single-ul „Can't Stop This Feeling" este însoțit de un videoclip exotic ce completează summer mood-ul cu imagini tropicale și valuri turcoaz.



Jose M Duro este unul dintre DJs care a cucerit publicul din Spania, dar și radiourile prin muzica pe care o produce. Cu o carieră de succes, DJ-ul este unul dintre numele mari al celui mai ascultat radio din Spania. „Sarcina unui DJ de radio este de a face ca muzica să ajungă la cât mai multe urechi, iar în ultimii ani, aceasta a fost misiunea mea principală, de a face ca muzica să nu se oprească niciodată din redare", povestește Jose M Duro.



Printre piesele produse de-a lungul timpului de către artist, cele mai cunoscute sunt „Frontline", „Freedom", „Madness", „Feel Me", „Time Out" și „Don't stop", single-uri care au cucerit publicul și cluburile din America Latină.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Artistul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love in Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale lui DJ SAVA se numără „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold". Recent a lansat alături de Connect-R „Jamaica", single ce e deja în topurile muzicale, „Maria", prima colaborare alături de RUBY și „Dalida", alături de BIBI, un single cu un vibe exotic.