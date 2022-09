Colaborare în premieră! PETRA și Randi lansează împreună Mai dansează

Cu o poveste romantică aparte, plină de dor și pasiune, „Mai dansează" redă în versuri și imagini un univers cu totul special.

PETRA, frumoasa artistă din Republica Moldova, colaborează pentru prima oară cu Randi pentru o piesă sensibilă, cu și despre dragoste, numai bună pentru acest început de toamnă, ce poartă numele „Mai dansează". Cu o poveste romantică aparte, plină de dor și pasiune, „Mai dansează" redă în versuri și imagini un univers cu totul special.



„«Mai dansează» povestește prin versuri și muzică despre o iubire nemuritoare, un cuplu care se iubește și peste ani ca în prima zi. Mă bucur mult că am avut ocazia să colaborez cu Randi, l-am urmărit de când eram mai mică și îl apreciez mult ca artist. Am făcut echipă bună și am lucrat cu drag la acest proiect. Sper să vă placă la fel de mult, cum ne place și nouă :)", povestește PETRA.



„Pe PETRA o știu de dinainte să vină în București și i-am simțit potențialul încă de atunci. Este o artistă diferită, care va intra puternic în industria muzicală și va avea parte de o carieră lungă și plină de succes. Am ales să facem piesa «Mai dansează» împreună, pentru că vibe-ul ei unește două generații și amintește de muzica Disco a anilor de glorie a acestui gen! Deși nu am trăit în acei ani, parcă este un trecut care-mi sună familiar, cald, aproape de inimă. Pe scurt, în această piesă cântăm despre o iubire neschimbată de trecerea timpului și despre nostalgia anilor de început!", adaugă Randi.



Compus de către PETRA, Randi, Gabriel Huiban, Mattias Bylund și Laurențiu Duță, single-ul este însoțit de un videoclip cinematografic ce dezvăluie un univers misterios, ce reușește să apropie două lumi paralele prin puterea unei iubiri misterioase ce reușește să depășească orice obstacole.



Cei care i-au descoperit talentul PETREI au fost părinții, iar de atunci au început și primele ore de canto, solfegiu, pian și, respectiv, primele concursuri. Preferă să își scrie singură textele, pentru că viața o inspiră și a pregătit deja o mulțime de piese împreună cu producătorul ei muzical, Gabriel Huiban, care îi este și manager. Toamna trecută, PETRA și-a deschis sufletul prin muzică și a lansat prima sa piesă din cariera muzicală, „Sunt bine", după care a urmat „Ireligios", un single puternic, cu un mesaj emoționant.

Vizionare placuta