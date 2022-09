Bitză și Bvcovia te înțeleg atunci când simți Dor de casă

Bitză și Bvcovia lansează „Dor de casă”, o piesă care s-a născut tocmai dintr-un dor profund, de la mii de kilometri de cei dragi.

Dragostea pentru familie și prieteni este unul dintre cele mai speciale sentimente pe care un om le poate experimenta într-o viață, iar Bitză și Bvcovia știu asta. Într-o țară din care tot mai mulți oameni aleg să plece zilnic, pentru a căuta un viitor mai bun peste hotare, piesa „Dor de casă” atinge un subiect greu.

„Piesa este scrisă în Spania, în momentul în care îmi era foarte dor de casă. Și Bvcovia a fost plecat din țară și mi s-a părut potrivit pentru vibe-ul piesei. Îmi place cum cântă și am discutat cu el despre subiectul ăsta. Este o piesă sinceră, venită din suflet, despre o experiență pe care am trăit-o pe pielea mea”, a povestit Bitză.

„De câte ori am plecat, de atâtea ori m-am întors acasă. Am experimentat de multe ori dorul de casă, așa că am înțeles perfect ce vrea să transmită Bitză și am simțit că subiectul ăsta mi se potrivește mănușă. Sper ca piesa asta să vorbească pentru voi”, a precizat Bvcovia.

Bitză este unul dintre cei mai cunoscuți artiști rap din România, care a apărut în industria hip-hop foarte aproape de începuturile sale. De-a lungul carierei, Bitză a demonstrat versatilitate și prin piesele sale care aparțin altor genuri muzicale, precum dance, RnB și soul.

Până acum, discografia sa este formată din 7 albume rap care au fost nominalizate de 4 ori la MTV Music Awards. De asemenea, pe YouTube, primele 3 melodii ale lui Bitză au adunat peste 36 de milioane de vizualizări.

După o perioadă în care Bitză nu a fost atât de activ în industria muzicală, revenirea sa a fost anunțată în cadrul celui mai mare show online de muzică rap din România - Urbanist Sessions. Într-o perioadă scurtă de timp, videoclipul a depășit pragul de 1 milion de vizualizări, semn că toată lumea era nerăbdătoare să audă ceva nou de la unul dintre artiștii lor preferați.

Cu peste 180.000 de ascultători, lunar, pe Spotify, Bvcovia este unul dintre cei mai de succes artiști de trap din România. Piesele sale reușesc să adune milioane de vizualizări pe YouTube și, de-a lungul carierei sale, a avut colaborări cu artiști apreciați din România.

