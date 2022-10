Ruși au atacat Kievul, în această dimineață! O tânără s-a filmat în timp ce a fost lovită de unde de șoc provocată de o explozie

Capitala Ucrainei a fost astăzi atacată, asta după ce Vladimir Putin a catalogat drept "atac terorist" explozia de la podul Kerci. Explozii s-au auzit încă de dimineață în Kiev, iar imaginile postate pe social media arată că proiectilele au avut drept țintă locurile de joacă, cât și intersecții aglomerate ale orașului.

Mai mult, o tânără care mergea spre facultate în această dimineață s-a filmat în timp ce vorbea la telefon, moment în care a fost rănită de unde de șoc provocată de o explozie care a avut loc aproape de ea. În imagini se vede cum tânăra se ridică de pe asfalt și este în stare de șoc.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Primul bilanț în urma atacurilor este de 8 morți și 24 de răniți în stare gravă.

Postul britanic, BBC a transmis în direct momentul în care Kievul a început să fie bombardat în dimineața zilei de luni.

Russian strike on Kyiv as it was filmed by the BBC#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/Y5yDJlJY7s— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 10, 2022