Geanina Ilieș, de la pupitrul știrilor, la femeie de de afaceri. Cum este acum viața frumoasei prezentatoare tv?

Geanina Ilieș a trecut prin mai multe schimbări importante în viață, iar acum fosta prezentatoare de știri se ocupă de afacerea sa, dar și de liniștea sufletească.

Geanina Ilieș a trecut în ultimii ani prin mai multe schimbări importante. Vedeta a renunțat după 15 ani la televiziune și s-a dedicat în totalitate afacerii sale, un salon de bronzare, situat în zona de nord a Capitalei.

Geanina Ilieș, în vârstă de 37 de ani, a cunoscut gustul celebrității în anul 2007, atunci când a câștigat titlul de Miss Fotomodel România. Ulterior, ea a prezentat știrile de la Antena 1, după care a fost moderator la câteva emisiuni ale trustului Pro. Începând cu acest an, frumoasa vedetă a decis să renunțe la televiziune și să se ocupe exclusiv de afacerea pe care o deține, dar și de ea.

Vedeta a mărturisit că acum s-a maturizat și că așteaptă alte lucruri de la viață. Pentru Geanina, importantă este sănătatea și liniștea sufletească.

„Cel puțin în perioada asta sunt într-o schimbare la nivel psihic. Cred că toți trecem după o anumită vârstă prin asta, începem să gândim altfel, nu știu, cred că ne maturizăm! Știm exact ce vrem de la viață!

Începem să ne iubim mai mult, ne respectăm mai mult și începem să prioritizăm toate lucrurile pe care le vrem pentru noi. Acum îmi doresc sănătate, liniște sufletească, în rest, mi le fac eu pe toate!”, a declarat Geanina Ilieș, pentru Click!

Geanina Ilieș, operație estetică la nivelul nasului

După ani de zile în care s-a confruntat cu probleme respiratorii, Geanina Ilieș a căutat medicul potrivit pe mâna căruia să se lase. Astfel, vedeta și-a rezolvat atât problema de sănătate, cât și o imperfecțiune de ordin fizic.

„Nu am să spun niciodată nu intervențiilor estetice atâta timp cât sunt făcute corect, nu sunt exagerate. Nu-mi plac schimbările radicale însă. Am apelat la intervenții non-invazive, mi-a luat mult să mă gândesc dacă să fac sau nu operația de rinoplastie. La 35 de ani am făcut-o. Nu m-a durut, doar că am stat ani de zile să caut doctorul potrivit. Avem mulți doctori buni, dar pe doctorul pe care crezi tu că trebuie să-l lași să se apropie de nasul tău trebuie să-l simți.

Am decis să fac această intervenție, mi-a fost frică că mi se va schimba fizionomia. Eu zic că a ieșit, mare diferență nu e, doar că am avut și alte probleme de sănătate și am zis să o fac. Am avut o deviație de sept, rinită, a fost destul de complicat la mine. N-aș mai schimba absolut nimic fizic la mine!", a mai povestit vedeta, pentru sursa de mai sus.

