KENAN THOMPSON REVINE ÎN ROLUL DE PREZENTATOR A GALEI PEOPLE'S CHOICE AWARDS PE 7 DECEMBRIE, DE LA 22:00, LA E!

Singura decernare de premii votate de public, cu 40 de categorii din industria filmului, televiziunii, muzicii și pop culture

E! anunță prezentatorul și începutul votării la ediția din 2022 a Premiilor People’s Choice, gala dedicată tuturor formelor de divertisment ai cărei câștigători sunt aleși doar de public. Actorul de comedie și nominalizatul la People’s Choice Awards Kenan Thompson revine în rolul de gazdă pentru al doilea an consecutiv. Fanii din întreaga lume sunt invitați să-și voteze preferații din cele 40 de categorii din industria filmului, televiziunii, muzicală și pop culture. Gala People’s Choice Awards 2022 va avea loc în Barker Hangar în Santa Monica, CA, și va fi difuzată de E! pe 7 decembrie. Emisiunea Live from E!: The 2022 People’s Choice Awards, ce transmite sosirea vedetelor de pe covorul roșu, va fi difuzată de la 20:00, la E!

„Sunt foarte încântat să prezint din nou premiile People’s Choice Awards și să sărbătoresc talentul incredibil și fanii pe care acest spectacol îi unește”, spune Kenan Thompson. „Sunt foarte recunoscător că am fost nominalizat – felicitări fanilor și felicitări tuturor nominalizaților! Pregătiți-vă pentru runda a doua!”

„Anul trecut, Kenan a adus multă energie Premiilor People’s Choice. Entuziasmul și pasiunea lui pentru cultura pop și fani au fost palpabile și au emanat în sală și prin micul ecran”, a declarat Cassandra Tryon, SVP, Entertainment Live Events, NBCUniversal Television and Streaming. „Abia așteptăm să-i urăm bun venit și să vedem ce pregătește pentru spectacolul din acest an.”

Anul acesta Kenan Thompson este nominalizat la categoria Comedy TV Star pentru Saturday Night Live. El este actor de comedie și producător premiat, cel mai bine cunoscut pentru contribuția sa în cadrul SNL, unde lucrează în prezent la al 20-lea sezon fiind cel mai longeviv membru al distribuției. De șase ori nominalizat la premiul Emmy, a primit patru nominalizări pentru prestațiile sale de actor și a câștigat un Emmy pentru Outstanding Original Music and Lyrics în 2018 pentru piesa SNL „Come Back, Barack”. Timp de două sezoane Kenan Thompson a produs și a jucat rolul principal al seriei de comedie NBC, Kenan. A prezentat cea de-a 74-a ediție a Premiilor Primetime Emmy în 2022 și a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame.

People’s Choice Awards și Live From E!: Premiile People’s Choice 2022 sunt produse de Den of Thieves împreună cu producătorii executivi Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski.

Votarea pentru premiile People’s Choice 2022 se desfășoară până pe 9 noiembrie. Fanii pot vota online accesând www.votepca.com sau pe Twitter . În plus, voturile exprimate în Marțea Turbo, pe 1 noiembrie, vor fi luate în considerare de două ori, echivalând cu maximum 50 de voturi pe zi, pe categorie, pe metodă de vot.

Metode de vot:

Online – www.votepca.com

Twitter – fanii pot posta un tweet public sau retweet ce include hashtagul categoriei și al nominalizatului.

*Voturile sunt numerate prin Telescope.

Cele 40 de categorii și nominalizații sunt disponibili aici: https://www.eonline.com/news/1351289/2022-peoples-choice-awards-complete-list-of-nominees

Regulamentul este disponibil aici: https://votepca.com/rules

Vizionare placuta