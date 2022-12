Augustin și Lucian Viziru, relație destrămată. De ce nu își mai vorbesc cei doi frați?

Augustin și Lucian Viziru au ajuns să nu mai reușească să comunice sub nicio formă, fără să aibă vreo explicație anume. Augustin Viziru a fost cel care și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care o are cu fratele său mai mare.

Augustin a mărturisit că nu se ceartă cu Lucian din cauza banilor sau a femeilor, iar, cu toate acestea, ei nu ajung să poarte un dialog normal și să își înțeleagă punctele de vedere ale fiecăruia.

„E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine. Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el.

Trupa Gaz pe foc s-a reunit în această vară la festivalul Untold, iar Lucian Viziru s-a reîntors pe scenă. Fratele său a aflat de pe social media că Lucian va concerta și și-a dorit să ajungă la una dintre reprezentațiile sale.

Din păcate, distanțarea dintre frații Viziru îl afectează enorm pe Augustin, care speră să reia legătura cât mai repede cu Lucian.

„A avut un concert cu trupa Gaz Pe Foc la UNTOLD, foarte drăguț, dar n-am fost nici acolo. Am aflat de pe Instagram și YouTube că are concert. A mai avut concert și în București, iar acolo am vrut să merg. Voiam să o duc pe Maria să-l vadă cântând, numai că mai are și fiica mea toane și nu am reușit să ajung.", a mai spus Augustin, în podcastul lui Radu Țibulcă.