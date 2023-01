Lista completă a câștogătorilor Globurilor de Aur 2023. Zelenski le-a adresat un mesaj tuturor celor prezenți

Câștigătorii ediției din acest an a Globurilor de Aur au fost desemnați marți, 10 ianuarie, în Los Angeles.

Ediția din acest an a Globurilor de Aur a avut loc marți, 10 ianuarie, în Los Angeles. Cea de-a 80-a gală a decernării Globurilor de Aur s-a desfășurat la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, iar actorul Jerrod Carmichael a fost gazda evenimentului de peste ocean.

„Sunt gazda dumneavoastră Jerrod Carmichael și o să vă spun de ce sunt aici… Pentru că sunt negru!”, și-a început actorul discursul.

Vladimir Zelenski, mesaj în seara decernării premiilor Globului de Aur

Vladimir Zelenski a transmis, printr-un mesaj video, un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat Ucrainei. Tot el a declarat că nu va exista un al treilea război mondial.

„Nici războiul din Ucraina nu s-a încheiat încă, dar valul se întoarce și deja este clar cine va câștiga în cele din urmă”, a spus Zelenski. „Nu va exista al treilea război mondial. Nu este o trilogie”, a spus Zelenski.

Lista câștigătorilor

Cel mai bun film – dramă:

The Fabelmans

Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un film de cinema – dramă:

Cate Blanchett, Tár

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un film de cinema – dramă:

Austin Butler, Elvis

Cel mai bun film – musical sau comedie:

The Banshees of Inisherin

Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un film de cinema – musical sau comedie:

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un film de cinema – musical sau comedie:

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Cel mai bun film de animație:

Pinocchio, de Guillermo del Toro

Cel mai bun film de cinema – în altă limbă decât engleza:

Argentina, 1985 (Argentina)

Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un rol secundar într-un film de cinema:

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar în orice film de cinema:

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun regizor – film:

Steven Spielberg, The Fabelmans

Cel mai bun scenariu – film:

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Cea mai bună coloană sonoră originală – film:

Justin Hurwitz, Babylon

Cel mai bun cântec original – film:

„Naatu Naatu Naatu”, Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR)

Cea mai bună interpretare a unui actor într-o serie limitată, o serie antologică sau un film realizat pentru televiziune:

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial de serie limitată, serial antologic sau film realizat pentru televiziune:

Paul Walter Hauser, Black Bird

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune – musical sau comedie:

Jeremy Allen White, The Bear

Cel mai bun serial de televiziune – muzical sau comedie:

Abbott Elementary

Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-o serie limitată, serial antologic sau film de televiziune:

Amanda Seyfried, The Dropout

Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un rol secundar într-o serie limitată, un serial antologic sau un film realizat pentru televiziune:

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un rol secundar într-un serial de televiziune muzical, comedie sau dramă:

Julia Garner, Ozark

Cel mai bun serial limitat de televiziune, serial antologic sau film de televiziune realizat pentru televiziune:

The White Lotus: Sicily

Cel mai bun serial de televiziune – dramă:

House of the Dragon

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune – dramă:

Kevin Costner, Yellowstone

