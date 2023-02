Metropola TV a obținut o exclusivitate extraordinară în weekendul care tocmai a trecut. Olivia Odăianu, vedeta matinalului „Dimineți cu Georgia și Valentin”, a stat față în față cu Liz Mitchell, binecunoscuta voce a trupei Boney M. Un om de o calitate excepțională și un artist imens care, în viață, se coordonează exclusiv după principiul bilei albe.

„Sunt sigură că am făcut câteva (greșeli) și am primit „bile negre”. În sufletul meu, însă, îmi doresc ca la sfârșitul zilei să primesc doar „bile albe” și mă străduiesc pentru asta.”, a povestit printre altele legenda trupei Boney M.

Interviul video va putea fi urmărit marți, 28 februarie 2023, în cadrul emisiunii „Dimineți cu Georgia și Valentin”.

„Am avut deosebita plăcere să o cunosc pe Liz Mitchell, cea mai cunoscută voce a formației Boney M. A fost o mare bucurie să stau de vorbă cu un adevărat artist, un om minunat și, în același timp, modest. Îi mulțumesc lui Liz pentru onoarea de a-mi oferi un interviu în exclusivitate, interviu care poate fi vizionat pe Metropola TV.“, declară „matinala” Olivia Odăianu.

Elizabeth Rebecca Mitchell, născută pe 12 iulie 1952, este o cântăreață jamaicană-britanică, cunoscută mai ales ca una dintre cântărețele originale ale trupei disco / reggae din anii 1970 Boney M. Vocea lui Mitchell este considerată pe scară largă ca fiind cea mai distinctivă parte a sunetului Boney M. De-a lungul timpului, Liz Mitchell a lansată împreună cu Boney M a serie întreagă de materiale discografice, dintre care amintim:

Nimeni nu te va forța (1988, reeditat 1989 și 1993)

Împărtășește lumea (1999)

Crăciun Trandafir (2000)

Let It Be (2004)

Liz Mitchell cântă hiturile lui Boney M. (2005)

7 „Single

„Got a Man on My Mind” / „Perfect” (Hansa 11 327 AT, Germania 1977)

„Got a Man on My Mind” a fost preluat din albumul lui Boney M. Take the Heat Off Me din 1976 . „Perfect” a fost un demo din 1974 alături de Malcolm Magaron (în ciuda etichetei care îl acredita pe Farian ca producător).

„Mandela” / „Reggae People” (Horus 50.067, Spania 1988)

„Niños de la Playa” / „Time Is a River” (Horus 50.080, Spania 1988 / Mega Records MRCS 2354, Scandinavia 1988)

„Mandela” / „Reggae People” (Dureco 11 008 77, Olanda 1989)

„Marinero” / „Love Is Bleeding” (Dureco 11 912 07, Olanda 1989 / Tréma 410 478 PM 102, Franța 1989)

„Pasărea batjocoritoare” / „Febra tropicală” (Hansa 114 123-100, Germania 1991).

CD Singles

„Pasărea batjocoritoare” (versiunea radio) 3:45 / „Febra tropicală” 3:55 / „Pasăreata batjocoritoare” (Club Mix) 5:25 (Hansa 664 123–211, Germania 1991)

„Reggae People” 3:09 / „Mandela” 4:42 (CMC 4938-SCD, Danemarca 1993)

„Sunshine” (Radio Mix) (4:36) / (Club Mix) (5:50) / (Extended Radio Mix) (5:14) / (Extended Club Mix) (5:19) (Dove House DHR 0003 CD , 1999)

„Trandafir de Crăciun” (3:53) / 2. „Rugăciunea Domnului” (3:53) (Dove House DHR 0004 CD, 1999)

„Let It Be” (4:08) / „You’re Excellent” (3:50) (Dove House DHR 0009 CD, 2004)

„Viața mea este în mâinile tale” (5:04) / „Vreau să merg în cer” (4:08) / „Împărtășește lumea” (Remix) (4:26) / „Când se naște un copil” ( 3:40) / „Cântecul bunicii” (4:27) (Dove House DHR 0012 CD, 2006)