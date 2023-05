Meninas Morenas este single-ul pe care Ovidiu Lipan Țăndărică, Admiral C4C și Jessie l-au pregătit pentru vara aceasta

Ovidiu Lipan Țăndărică, muzician, compozitor și baterist renumit, cunoscut ca membru a două formații marcante de muzică rock, colaborează cu Admiral C4C și Jessie pentru „Meninas Morenas", o piesă de vară, cu ritmuri latino ce te cucerește chiar de la primul beat.

Ovidiu Lipan Țăndărică, muzician, compozitor și baterist renumit, cunoscut ca membru a două formații marcante de muzică rock, colaborează cu Admiral C4C și Jessie pentru „Meninas Morenas", o piesă de vară, cu ritmuri latino ce te cucerește chiar de la primul beat. Prin muzica ce îmbină elemente electronice și dancehall și versurile compuse de către Ovidiu Lipan Țăndărică și Alexandru Malsch, „Meninas Morenas" te poartă printr-o călătorie tropicală, unde distracția, buna dispoziție și petrecerile merg mână în mână.



De-a lungul carierei sale, Ovidiu Lipan Țăndărică a dus muzica sa în spectacole internaționale din Europa, America de Nord și America Latină și a colaborat cu Fanfara 10 prăjini, cu Gheorghe Zamfir și Grigore Leşe, dar şi cu mulţi alți artiști consacrați.



În 2003, la împlinirea vârstei de 50 de ani, Ministerul Culturii i-a oferit artistului Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate, iar în 2007 a fost decorat cu Meritul Cultural în grad de Ofiţer. A fondat împreună cu Mircea Baniciu şi Josef Kappl Pasărea Rock, iar în concertele susţinute are propriul său „moment de exprimare" cu solo de tobe, care ţine uneori şi 10 minute.



Admiral C4C a primit în 2015 „Honorary Awards of Merit and Excellence" în cadrul Africans în Diaspora Merit Awards (Amsterdam, Olanda), premiu obținut pentru numeroasele contribuții în entertainmentul european. Admiral C4C a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun proiect internaţional" la Premiile BEFTA din Marea Britanie în 2010 şi în 2013 a câştigat titlul de „Cel mai bun cântăreţ reggae şi dancehall", la Nigeria Music Awards. În 2014, artistul a lansat alături de Cat Music single-ul și videoclipul „Boom Bang", un featuring cu Roxana Nemeș, dar și un nou album care include piese reggae, dancehall, cu influențe electro-pop și house.



Pe lângă single-urile pe care le-a lansat („Cum să te uit", „O mie", „Regret", „Întoarce-te acasă"), Jessie este pasionată să scrie și să compună muzică. Jessie s-a alăturat și echipei Radio Gold FM, unde a început o carieră în lumea radioului, iar din 2021 moderează emisiunea „Golden Hour cu Jessie".