Theodor Andrei, mărturisiri despre eșecul de la Eurovision: E un nou pas foarte grav...

Theodor Andrei, tânărul de 18 ani care a reprezentat România în acest an la Eurovision, a vorbit pentru prima dată despre eșecul piesei sale. Artistul a obținut 0 voturi la Liverpool și nu s-a calificat în finală, acesta fiind și cel mai slab procentaj pe care România l-a obținut vreodată în cadrul acestui concurs.

Cu toate acestea, Theodor Andrei a mărturisit că a trăit o experiență unică și că s-a bucurat la maxim de toată experiența. El crede că piesa sa nu a fost votată pentru că oamenii nu au rezonat cu ea. Mai mult, tânărul susține că algoritmul de calcul al voturilor nu este transparent.

În ciuda eșecului de la Eurovision, Theodor Andrei a menționat că a avut parte de o experiență pe care nu o va uita prea curând. Totuși, el recunoaște că emoțiile și-au spus cuvântul și că s-a descurcat mult mai bine la repetiții, decât în cadrul concursului în sine.

„Am auzit de multe ori că o să mă taie emoțiile când ajung pe scenă și o să mi se rupă filmul, dar a fost super ok, adică prima oară când am călcat pe scenă am zis: „Ok, deci așa e treaba aici, trebuie să facem treabă!”. A fost totul super ok, am fost mai bine în repetițiile cu publicul, dar a fost totul foarte bine. Piesa este despre războiul în dragoste, lupta dintre rațiune și instinct, răul necesar, chestia asta care mie mi se pare o latură a subiectului generic de iubire, dar care nu e tocmai exploatată”, a mai transmis artistul.