Organizatorii au dezvăluit, în premieră, care sunt viitoare beneficii la care lucrează în dezvoltarea aplicației.

Pentru anul viitor, utilizatorii vor putea să își achiziționeze abonamentele de festival, pentru ediția din 2024, direct din aplicație. De asemenea, va exista opțiunea de plată în rate pentru abonamentul de festival, iar pentru acest lucru nu este nevoie de un card de credit sau un card special pentru rate. Este suficient un card de debit, iar ratele vor fi extrase lunar de pe cardul înregistrat.

De altfel, procesul de check in și top up online vor fi disponibile din același cont, rapid, în doar câțiva pași simpli, începând din toamnă. În plus, top up-ul va putea fi realizat în rate, cu suma prestabilită de utilizator, sumă care va fi debitată din cardul înregistrat lunar.

Pentru ediția din 2023 va fi disponibil aceleași proces de check in și top up, deja comunicate utilizatorilor.

GAMIFICATION:

În viitor, toți utilizatorii noii aplicații, dar și cei care aleg să participe la festivalurile din Universul UNTOLD, vor putea să intre într-un proces de gamification și vor primi beneficii și recompense.

SOLD-OUT ÎN C TEVA ORE A COLECȚIEI DE NFT NEVERSEA, DREAMY WHALES, DE 6000 DE PIESE

Procesul de digitalizare în Universul UNTOLD este o prioritate pentru organizatori. Festivalul NEVERSEA a lansat o colecție de NFTi, Dreamy Whales, care a fost sold-out în câteva ore.

Festivalul Neversea devine primul festival care a reușit sold-out-ul unei colecții de comunitate și nu de ticketing, pe partea de Degen Culture.

Universul Dreamy Whales are o componentă de Web2 (Festivalul Neversea, Wild Whales party concept, Whale academy) și una de Web3. În felul acesta a fost creată o conexiune între cele doua lumi, cu aplicabilitate imediată.

Dreamy Whales by Neversea Festival reprezintă o colecție de 6000 de piese NFT, inspirată de Universul Neversea, care oferă o serie de beneficii în timpul festivalului, dar și calitatea de membru al unei comunități unice – comunitatea Dreamy Whales sau ”Boop Boop Tribe”, primul Mega Trib digital – care se va bucura de experiențe exclusiviste, online, offline și în Web3: petreceri cu tematică distinctă, invitați speciali, artiști și DJ de renume.

Pe perioada desfășurării festivalului NEVERSEA, toți posesorii de NTF-uri vor avea parte de: acces în backstage și acces VIP la Dreamy Whales Web3 Hub sau acces la primul Jungle Gym Beach din Europa (construit post-festival pe Neversea Beach), unde se vor putea antrena gratuit, folosind echipamente sportive construite din lemn (oferite de Sense4Fit, unul dintre partenerii principali).

Colecția Dreamy Whales NFT este creată pe blockchain-ul MultiversX, unicornul 100% românesc, care dezvoltă tehnologie blockchain.

