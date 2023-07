Augustin și Lucian Viziru nu își mai vorbesc, după o nouă ceartă. Ce se întâmplă cu cei doi?

Frații Lucian și Augustin Viziru trec încă o dată printr-o situație dificilă, asta pentru au ajuns din nou să nu își mai vorbească. Cei doi nu sunt în relații bune și nu mai au niciun fel de comunicare.

De-a lungul anilor, relația dintre frații Viziru a fost presărată cu multe șuișuri și coborâșuri, iar lucrurile au fost destul de schimbătoare între cei doi. Deși se împăcaseră în luna martie a acestui an, se pare că Lucian și Augustin s-au certat din nou.

„Niciodată nu am avut o relație foarte strânsă, dar acum nu prea ne mai vorbim. Ce să zic, o să fac povestea cât pot de scurtă, ne-am certat ca frații și o să ne împăcăm la un moment dat, dar motivele pentru care ne-am certat nu o să le divulg.Sunt câteva luni (n.r de când nu au mai vorbit). Am mai avut noi perioade de genul acesta, dar vom trece peste, probabil.”, a declarat Lucian Viziru, la Antena Stars.

Lucian și Augustin Viziru nu au avut niciodată o relație strânsă, după cum a declarat Augustin într-un podcast. În ceea ce privește motivele pentru care cei doi au ajuns la ceartă, aceasta spune că nu își dă seama de ce relația lor trebuie să fie așa.

"E o perioadă, cum au fost multe perioade între mine și Lucian, în care nu ne înțelegem foarte bine. Comunicăm destul de rar. Veșnica poveste a vieții noastre… Nu știu ce ne ține separați așa. Nu înțeleg. Nici mie nu îmi vine să trag către el, nici lui nu îi vine să tragă către mine.

Când eu vorbesc despre familie, fratele meu este carne din carnea mea. Eu cu el am crescut, cu el am mâncat din farfurie, cu el m-am jucat, cu el am riscat. Am făcut tot cu el! Faptul că ajungem pe rahaturi să nu mai vorbim sau să vorbim rar și să… e evident că și eu greșesc, și el. Dar nu pot să înțeleg ce poate să intervină între doi frați, că nu există… Nu ne certăm pe bani, nu ne certăm pe femei, nu ne certăm pe nimic. Adică nu… Și totuși nu reușim să dialogăm, să ajungem unul la celălalt, să ne înțelegem punctele de vedere.", a declarat actorul.