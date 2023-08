Peste 3500 de vizitatori și 300 designeri la Deco Days 2023, cel mai complex eveniment dedicat amenajărilor de interior

Deco Days, eveniment dedicat design-ului de interior, organizat de Mendola Fabrics, cel mai mare brand de perdele și draperii din România, va avea loc anul acesta între 7 și 10 septembrie, în Foaierul Sălii Polivalente din Cluj-Napoca. Cu o investiție totală de peste 100.000 euro, organizatorii mizează la cea de-a 8 ediție pe un public ce va depăși 3500 de persoane, în creștere cu 20% față de anul trecut, 300 designeri și 40 business-uri de profil expozante.

Gândit ca un accelerator de design interior, evenimentul conectează designerii și arhitecții cu business-ul, mizând pe o experiență complexă, multisenzorială pentru participanți. Anul trecut, Deco Days a atras 3000 de vizitatori, atât persoane fizice iubitoare de design de interior, cât și business-uri din domeniu sau conexe, care au fost expuși la 29 de ore intensive de eveniment, într-un spațiu de 2500 mp cu 35 de standuri și spații expoziționale, 2 scene dedicate conferințelor și workshop-urilor în domeniu, 11 invitați speciali și creațiile a 8 designeri de obiect reuniți într-o zonă dedicată.

Mendola Fabrics, business-ul clujean de textile pentru draperii și perdele, a inițiat Deco Days în urmă cu 7 ani ca un eveniment dedicat exclusiv partenerilor săi de business. Începând din 2021, Deco Days s-a transformat într-un ”accelerator de design interior”, un eveniment unic în România, care aduce business-uri din sfera designului interior, designeri și iubitori de design împreună.

Anul acesta, Deco Days va găzdui un nou periplu de concepte de amenajare, activităţi de brand, spaţii experienţiale complexe, workshop-uri și panel-uri de discuţii cu invitaţi consacraţi.

”Deco Days este un organism dinamic, ce crește organic, de la an la an. Așa că pentru ediția din această toamnă, dedicată în egală măsură publicului final cât și business-urilor, am pregătit un spațiu expozițional care depășește 2500 metri pătrați, în care 40 de branduri din domenii precum corpuri de iluminat, mobilier, flooring, sau decorațiuni vor interacționa cu comunitatea și publicul de design interior. Un alt moment așteptat este concursul nostru de concept de amenajare, la care s-au înscris 300 de designeri. Este invitația tradițională către designerii și arhitecții de interior să realizeze un concept de amenajare care va fi implementat în cadrul Deco Days 2023”, declară Ioan Pintea, Director Adjunct Mendola Fabrics.

Potrivit acestuia, o altă componentă a ediției Deco Days de anul acesta este și spațiul dedicat creatorilor de obiecte pentru design-ul de interior, care va reuni creațiile unor designeri români de obiect printre care Arcasha Design, Artea sau Cicaro Design Studio.

În ceea ce privește prezentările și workshop-urile care vor adresa cele mai noi tendințe și bune practici în designul de interior, acestea vor fi susținute anul acesta de invitați precum Camilla Bellini (designer de interior și de produs & design blogger din Italia), Ileana Răducanu (OhDa! Design), Cosmin Todor (Arhitect & Designer de Obiect), Sebastian Mândroiu (Arhitect), Victor Grosu (Business & Designer de interior), Anda Zota (redactor șef Igloo), Paul Tătar (Designer de interior 3D) și cu implicarea Dizainar, Intento Studio, Igloo, UAD, Sinaps Media și vor aborda teme ca: business know-how în design interior, design-ul anti-criză, rolul inteligenței artificiale în design interior, promovarea online în domeniu sau randările 3D.

Potrivit organizatorilor, business-urile care vor participa ca expozanți la Deco Days 2023, nume precum Mendola Fabrics, Nobila Casa, Narativo, Global Design, Salice, Trend Furniture, Enipau, reprezintă afaceri autohtone.

Din perspectiva produselor ce vor putea fi descoperite în cadrul evenimentului, publicul va putea interacționa cu o selecție amplă de piese de mobilier.

Printre brandurile care și-au anunțat prezența cu standuri la Deco Days 2023 se numără și Cressent (distribuitor de suprafețe decorative, accesorii și feronerii), Maxdeco (distribuitori ai brandurilor Viefe și Cebi de mânere pentru mobilă, uși și cuiere), Modulo (piatră decorativă și cărămidă aparentă), Unique by Klausen (corpuri de iluminat), Sonerg (mochetă și decorare pardoseli), Stadt Construct (pardoseli profesionale și pereți decorativi), Imarcom (distribuitor de gresie și faianță), Clusterul Mobilier Transilvan (o structură asociativă care reprezintă interesele industriei de mobilă începând din 2012), Global Design (soluții eficiente de mobilare a spațiilor private, de locuit, a instituțiilor publice și a spațiilor comerciale) sau Nobila Casa (articole decorative în trend pentru zona de living, sufragerie, dormitor și bucătărie). Alte firme expozante sunt Narativo (spațiu dedicat ideilor home&deco: decoraţiuni, printuri, textile şi tablouri, mobilier de interior sau exterior), Inliving (cu o vastă experiență în mobilier și accesorii pentru casă), Pure Furniture (cei mai de succes producători de mobilă din piele cu punct de lucru în România), ICR Solution, eseminee, Unique Landscaping, EGLO sau Decoryan.

Despre Deco Days | interior design accelerator

