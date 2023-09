Rémy Martin & Usher reiau colaborarea într-o nouă campanie ce sărbătorește un amestec armonios de muzică și Cognac Fine Champaigne

Rémy Martin, Cognac Fine Champagne, și superstarul câștigător de premii Grammy Usher fac echipă pentru a lansa o nouă campanie globală, “Life is a Melody.” Având ca și coloană sonoră o piesă de pe noul album mult așteptat al lui Usher, campania invită atât pasionații de muzică cât și pe cunoscătorii de băuturi să pornească într-o călătorie în care notele aromatice ale coniacului Remy Martin și muzica se împletesc într-o armonie perfectă.

Campania pornește de la ideea că o melodie frumoasă este creată prin armonia ideilor, a influențelor, întâlnirilor și experiențelor – astfel, imaginile și mișcările din „Life is a Melody” surprind elemente care amintesc de notele muzicale. Stârnind interesul fanilor prin prezentarea in premieră a noii sale piese, Comin’ Home, de pe noul album, Usher ocupă un rol creativ, central în campanie influențat de prezența coniacului Rémy Martin 1738 Accord Royal și XO. Fiecare element, de la imaginile captivante la pasajele sonore clar redate, sugerează legătura puternică dintre Rémy Martin, Usher și lumea muzicii.

“Ca artist, întotdeauna mi-am găsit inspirația în diferite aspecte ale vieții care sunt de altfel exprimate prin muzica mea”, spune Usher. „Sunt deosebit de încântat să continui parteneriatul cu Rémy Martin, prezentând gamele lor excepționale de coniac 1738 Accord Royal și acum, pentru prima dată, Rémy Martin XO, și împărtășind o preaudiție exclusivă a noii mele piese într-o campanie care surprinde amploarea și posibilitățile nesfârșite ale unei compoziții frumoase și ale unei melodii bune.”

Alături de Usher, campania reunește talente creative excepționale, inclusiv pe regizoarea Fleur Fortune, Chief Strategist Partner-ul Aakomon Jones și pe coregrafa Cathy Ematchoua. Cu expertiza lor, acești creativi contribuie la simfonia expresiei artistice, infuzând campania cu multă energie și exprimând ideea că fiecare notă, fiecare porție și fiecare sticlă înseamnă mai mult decât doar gust și reprezintă de fapt un punct de întâlnire a istoriei, a locului și a oamenilor care converg pentru a crea ceva cu adevărat remarcabil.

„Prin acest parteneriat, continuăm să folosim muzica drept sursă de inspirație atemporală”, a declarat Jean-Philippe Hecquet, directorul executiv al Casei Rémy Martin. „Campania „Life is a Melody”, în colaborare cu Usher, reprezintă sinergia artistică dintre coniac, muzică și viața însăși. Această armonie se reflectă în gama variată de note de degustare care se îmbină pentru a crea expresii fine.”

Din 1724, Casa Rémy Martin produce băuturi spirtoase premium care sunt în mod constant în atenția celor mai exigenți cunoscători. O pasiune puternică pentru terroir, păstrarea afacerii de către familie și un angajament pentru de excelență au caracterizat Casa Rémy Martin timp de aproape trei secole. Drept rezultat al producției de calitate și al tradiției de generații în arta coniacului, Casa Rémy Martin produce astăzi Cognac Fine Champagne, inclusiv Rémy Martin® XO, Rémy Martin® Tercet®, Rémy Martin® 1738 Accord Royal și Rémy Martin® V.S.O.P. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați www.RemyMartin.com

Numit după o aprobare regală, Rémy Martin 1738 Accord Royal este un coniac cu adevărat distinctiv. Gustul excepțional de fin și aromele de stejar încep să fie definite odată cu rumenirea butoaielor, înainte chiar ca eaux-de-vie-urile să înceapă procesul de maturare. Acest profil aromatic unic este apoi scos în evidență printr-o selecție riguroasă de eaux-de-vie-uri. Recunoscut pentru calitatea sa remarcabilă an de an în competițiile internaționale, Rémy Martin 1738 Accord Royal celebrează adevărata profunzime de caracter și răsfățul de a împărtăși momentele fericite.

Rémy Martin XO, care a fost desemnat Cognacul anului 2022 de către USA Spirits Ratings, este creația reprezentativă a Cellar Master-ului Casei, care, cu expertiza sa, îmbină sute de eaux-de-vie-uri. Un amestec opulent și radiant de eaux-de-vie provenite din Petite și Grande Champagne. Excepțional de fin și cu un gust bogat, își dezvăluie progresiv aromele, începând cu cele de prune, smochine coapte și portocale confiate, deschizându-se pe note picante și de nucșoară și alune proaspăt zdrobite și terminând-se pe note gourmet de boabe de cacao prăjite, miere și ghimbir. Este esența Rémy Martin, referința Casei, Cognacul potrivit prin excelență pentru momente excelente.



Usher a schimbat muzica, cultura și a avut un impact asupra multor vieți. Pe lângă performanța de a vinde peste 80 de milioane de discuri în întreaga lume și de a strânge zeci de premii, el apărut în același timp și pe micul ecran în cadrul emisiunii The Voice de la NBC și pe marele ecran în blockbustere precum Hustlers. De asemenea, s-a remarcat ca un filantrop devotat și neobosit, strângând zeci de milioane de dolari pentru diverse cauze și sprijinind tinerii prin intermediul Fundației sale New Look încă din 1999. Un artist cu adevărat excepțional, el a fost la fel de bine pe primit pe scena rezidenței sale din Las Vegas, dar si făcându-se remarcat ca parte a misiunii culturale guvernamentale din 2016 a președintelui Barack Obama. Megastarul internațional, actorul, dansatorul, antreprenorul, filantropul și mândrul rezident al orașului Atlanta, câștigător de multiple premii GRAMMY®, continuă să inspire schimbarea și în 2023 și mai mult decât atât.

