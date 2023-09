Olivia Addams și DOC fac Plata cu dor

Un amalgam de voci înalte, un instrumental complex, cu beat-uri hip-hop, instrumente etnice, dar și sound-uri pop, stau drept fundal muzical pentru gândurile înșirate cu grijă de Olivia Addams și DOC. Cei doi artiști cântă cu ardoare despre sentimente de iubire năucite de dor. Vocea consistentă a Oliviei și tonul hotărât al lui DOC te vor face, cu siguranță, să pui piesa pe repeat.

,,Plata cu dor" a fost compusă de IRAIDA, DOC, Adi Istrate, Surorile Osoianu și Achi, care s-a ocupat și de partea de producție. Piesa este însoțită de un videoclip dinamic, ce îi are ca protagoniști pe Olivia Addams și DOC, regizat de Jimachez și produs de LOOPS PRODUCTION.

,,Când n-ai oferit destul în iubire, plătești cu unul dintre cele mai răscolitoare sentimente, cu dorul. Ador piesa asta și îi mulțumesc lui DOC că a făcut-o și mai bună cu flow-ul său inconfundabil și accentul emotiv. Sper să vă placă la fel de mult precum nouă." ne spune Olivia Addams.

,,Piesa mi-a intrat pe sub piele la prima ascultare. Olivia a livrat emoție coerentă și m-a prins total. Într-o oră aveam strofa. Sper să vă placă povestea!" ne spune DOC.

Olivia Addams este unul dintre puținii artiști români care au succes atât la nivel local, cât și internațional. Single-uri precum „Stranger" – piesă care a primit discul de platină în Polonia, „Fool Me Once" și „Never Say Never" au dominat topurile Airplay și Shazam din Polonia timp de câteva săptămâni consecutive, ceea ce a făcut-o pe Olivia una dintre cele mai apreciate artiste din teritoriu. La începutul anului, Olivia a lansat primul ei cântec românesc, o surpriză mult așteptată pentru fanii ei. „Scrisori în minor", scris de Carla's Dreams, a reușit să depășească 3 milioane de stream-uri, asigurându-i un loc în Top 10 Radio Airplay. ,,Răsărit perfect" a urmat de asemenea traiectoria succesului, ajungând pe una dintre primele poziții în Top 10 Airplay și, de asemenea, colaborarea cu rareș pentru piesa "Buchet de trandafiri" a reușit să facă parte din Top 10 Radio Airplay săptămâni la rând. În plus, colaborarea cu florianrus pentru ,,Până îmbătrânim" a fost extrem de bine primită de radiouri și fanii artiștilor, piesa ajungând în Top 100 Airplay încă din prima săptămână de la lansare. A fost de asemenea prezentă în trending-ul YouTube și Shazam. Colaborarea sa alături de Randi pentru piesa ,,Comete" a fost foarte bine primită atât de fanii artiștilor, cât și de radiouri, iar recent, artista a lansat piesa ,,Să nu mă poți uita", alături de Marko Glass și Bvcovia, dar și piesele ,,Dor" și ,,Creature", bine primite de fanii artistei.

Activ din 1997, DOC este unul dintre cei mai apreciați artiști din scena muzicală hip-hop. El a jucat un rol esențial ca membru fondator al primei case de discuri independente de hip-hop din România, Facem Records. În anul 1999, a fost co-fondator al trupei CTC, alături de Deliric, Vlad Dobrescu și DJ Paul. În 2015, DJ Nasa s-a alăturat trupei. În palmaresul lor se regăsește un EP lansat în 2002, precum și albumul "Dificultăți Tehnice" din 2005. În paralel, DOC și-a continuat cariera solo, punctând cu albume notabile precum "Scăpat De Sub Control" (2010), "Lucrare De Control" (2011), "DOC & Motzu In HD" (2015) și "Eu" (2018). În 2017, a fost implicat în proiectul RWMNCS, o colaborare cu Dorian, care a rezultat într-un album exclusiv în limba engleză. Pe lângă creațiile proprii, DOC a contribuit la materialele colegilor săi de trupă și a colaborat cu numeroși alți artiști din România și din afara țării.

Vizionare placuta