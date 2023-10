Adda, luptă continuă împotriva bolii Lyme! Cum se simte acum vedeta: Vreau să fiu vie...

Adda a ales să vorbească deschis cu fanii ei despre experiența cu boala Lyme, o afecțiune serioasă și complexă care poate avea efecte devastatoare asupra sănătății. Diagnosticată cu boala Lyme cu aproximativ un an în urmă, Adda a împărtășit public detaliile despre boala sa și tratamentul pe care îl urmează, cu scopul de a educa și informa oamenii despre această afecțiune.

„Nu mi-am revenit complet, dar vreau să fiu vie. Nu am de ales. Dar sunt bine. Sunt foarte multe de făcut și vreau să le facem pe toate. Mai am de făcut tratament. Încă trei luni de injecții cu moldamin, din totalul de 18 luni. În primăvară mă testez, să văd dacă ies negativă. Oricum am rămas cu ceva sechele. Mai am dureri foarte mari de oase, uneori. Și obosesc destul de repede. Dar cu astea poți să trăiești. Îți mai dai cu cremă, mai faci masaj. Mie când mi s-a declanșat boala, nu mai puteam respira, eram rău. M-am dus la Urgențe, la o clinică privată, pentru că spitalele erau în carantină. M-a costat 2000 de lei o perfuzie. Dar nu au știut să-mi spună ce am. A doua zi m-am dus din nou acolo, alți 2000 de lei. Deci 4000 de lei s-au dus în 24 de ore”, a declarat Adda pentru cancan.ro.