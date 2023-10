Britney Spears, mărturisiri dureroase despre relația cu Justin Timberlake. Artista a fost îndemnată să facă avort

Britney Spears urmează să își lanseze cartea autobiografică, în care a scris numeroase detalii despre viața ei, ținute secret până acum. Artista a dezvăluit că a rămas însărcinată cu Justin Timberlake, însă acesta a fost cel care a îndemnat-o să facă avort.

Britney Spears și Justin Timberlake au format un cuplu în perioada 1999-2002, relația lor captând intersul publicului, la acea vreme. În cartea de memorii a artistei, intitulată "The Woman in Me", programată să fie lansată săptămâna viitoare, Britney Spears a dezvăluit detalii tulburătoare despre perioada în care a fost într-o relație cu Justin Timberlake, inclusiv o sarcină nedorită și un avort, relatează Vanity Fair.

Într-un pasaj recent dezvăluit din carte, artista de peste ocean dezvăluie că a rămas însărcinată cu copilul lui Justin Timberlake în timp ce erau împreună. Conform declarației ei, ea a făcut avort la îndemnul lui JustinTimberlake.

"A fost o surpriză, dar pentru mine nu a fost o tragedie. L-am iubit atât de mult pe Justin. Întotdeauna m-am așteptat să avem o familie împreună într-o zi. Doar că ar fi mult mai devreme decât am anticipat. Dar Justin cu siguranță nu era fericit în legătură cu sarcina. A spus că nu eram pregătiți să avem un copil în viața noastră, că eram mult prea tineri.", a scris Britney, în cartea sa. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

Ulterior, artista a menționat că dacă ar fi fost decizia ei, nu ar fi făcut avort niciodată, iar ceea ce s-a întâmplat reprezintă unul dintre cele mai mari regrete ale sale.

„Și totuși, Justin era atât de sigur că nu vrea să fie tată. Până în ziua de azi, este unul dintre cele mai chinuitoare lucruri pe care le-am trăit în viața mea”, a mai scris ea despre avortul suferit.

În prezent, Britney Spears are doi copii cu fostul ei soț, Kevin Federline. Cei doi au doi fii, Sean Preston, în vârstă de 18 ani, și Jayden James, în vârstă de 17 ani locuiesc cu tatăl lor.

