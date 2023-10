Redrum, trupa tribut a celor mai legendare trupe grunge, pleacă în turneu

Seattle-ul anilor ’90 e acum la o aruncătură de băț! Trupa Redrum aduce pe scenele din România perioada de glorie a trupelor Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana și Alice In Chains.

Pregătește-ți flanelul, bocancii butucănoși, blugii rupți și hai într-o călătorie în timp și spațiu, într-o vreme în care grunge-ul trona deasupra tuturor stilurilor. Chitare distorsionate, subsoluri, ploaie, toate ne aduc aminte de Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana și Alice In Chains. Acesta este repertoriul pe care supergrupul Redrum l-a propus pentru seria de concerte 4x4.

Redrum nu e o trupă tribut în adevăratul sens al cuvântului ci, mai degrabă, o adunătură de prieteni care se întâmplă să fie și muzicieni, care simt la fel și care, de prin 2007, se adună odată la ceva timp ca să aducă un tribut grunge-ului, ca muzică, ca atitudine, ca stare.

Primul concert din călătoria muzicală Redrum 4x4 are loc pe 24 octombrie în clubul Expirat din București: https://fb.me/e/7k0y7Xlis. Apoi, până la finalul acestui an, formația va ajunge în Iași, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Arad și Timișoara.

„Redrum pentru mine este un «time traveler» și, ca de fiecare dată, «since 2007», ne găsim în momentul potrivit, ne adunăm de prin diferite colțuri ale tării și aducem un omagiu muzicii grunge. Sunt mulți puști, din noua generație, pe care îi descoperim la concertele noastre. Fețe noi! Pentru ei, în primul rând, dar nu numai, vrem să (re)aducem prin show-urile noastre efervescența anilor ‘90 din Seattle! Un pic din toată nebunia aia. Mai simplă, mai așezată, mai apăsătoare... Iar ca invitație pentru turneul «REDRUM 4x4» în care vom cânta câte 4 piese de la cei 4 grei ai Seattle-ului, am să citez din «one of my favorite guys»: «Where is my motivation here...!?». Ne vedem marți pe 24 octombrie în Expirat?”, a declarat Alex Purje, solist, despre turneu.

Redrum înseamnă:

Alex Purje - voce

Andrei Botan - chitară (Luna Amară)

Șerban Ontanu - chitara/voce (ex-Luna Amară)

Sorin Moraru - bas (Luna Amară)

Robert Moțoc - tobe (Luna Amară, Pinholes)

🎫 Biletele pentru acest turneu sunt disponibile prin iaBilet.ro: https://bit.ly/3FoulSU

Vizionare placuta