Ne apropiem cu pași repezi de unul dintre momentele cheie ale anului pentru industria muzicală din România. Pe 7 și 8 noiembrie, în clubul Expirat din București, va avea loc lansarea oficială a agenției BandBook. Va fi un eveniment de neuitat, cu invitați speciali, showcase cu artiștii din portofoliu și multe alte surprize.

Ce este BandBook? Este platforma de servicii integrate care le oferă artiștilor o punte între ei și entitățile care se învârt în jurul acestora, de la fani, la organizatorii de evenimente, până la actorii media relevanți din piață. Misiunea agenției este de a le oferi artiștilor, fie ei cu un nume deja sonor sau aflați la început de drum, acces la o gamă personalizată de servicii, care să îi ajute să își atingă și să își fructifice potențialul.

Mai jos programul evenimentului:

În prima zi, pe 7 noiembrie, vor concerta Ana Coman, Alex Purje, Delta Pe Obraz și Taking Back August, iar atmosfera va fi întreținută de Marinov, atât între seturile artiștilor, cât și după acestea, prelungind petrecerea.

Pe data de 8 noiembrie veți putea întâlni pe scena din Expirat artiștii: Dora Gaitanovici, Eyedrops, +SHE+, Heartbreak Cinema și Cristina Lupu, iar Toma va fi la platane, asigurând distracție pe tot parcursul serii.

Actorul și muzicianul Alex Purje este invitatul special al evenimentului. Acesta va aduce pe scenă un nou proiect muzical inedit, care, cu siguranță, va stârni entuziasm și curiozitate în rândul iubitorilor de muzică.

Accesul publicului în cele 2 zile de eveniment se va face de la ora 19:00, iar concertele vor începe la ora 20:00.

„După mulți ani de apropiere și tatonare a acestui domeniu creativ, numit muzică, am început să mă gândesc la el mult mai serios. Venind cu un background artistic și creativ, cu mulți ani în publicitate, am încercat să privesc artiștii într-un mod personal branded. Așa am ajuns eu să fiu muncitorul harnic care a săpat fundația BandBook. Cărămizile muzicale s-au așezat pe rând una câte una, iar acum sper să avem o structură rezistentă și la un cutremur de 10 grade. Nu țin să construiesc un palat ci mai degrabă o bijuterie arhitecturală”, a declarat Cristina Choleva, Co-founder & Artist Manager BandBook.

„Am stat destul în fața scenei, am ajutat și de acolo. Am dat cu pixul, cu părerea, dar era loc de mai mult. Acum pasul firesc a venit. Nu, nu mă mut pe scenă, dar continui cu un nivel mai mare de implicare alături de gașca de visători nebuni de-și zice BandBook. Am zis că aici e de mine. Trupe și artiști locali din zona alternativă, mulți aflați la început de drum. Concerte, festivaluri, lansări de albume, turnee - venim! Pentru ca muzica să meargă mai departe! Suntem onorați că toate rezervările disponibile pentru cele 2 zile de eveniment au fost ocupate de către publicul curios. Suntem copleșiți de emoție să vedem un grad atât de mare de interes față de platforma noastră. Ne vedem în Expirat!”, a spus Răzvan Patachi, Event & Booking Manager BandBook, Redactor-șef Criticeyez.

Intrarea la evenimentul din 7-8 noiembrie este liberă. Cu toate că rezervările au fost epuizate, vor mai fi câteva locuri disponibile la intrare, în funcție de capacitatea maximă admisă a clubului.

Copiii sub 12 ani au acces în club atât timp cât sunt însoțiți de un adult.

Mai multe detalii despre eveniment se pot găsi pe pagina dedicată: https://fb.me/e/3Qq1AgxdY

www.bandbook.ro

