YUKA lansează remake-ul piesei Clipe de la 3 Sud Est

Există versuri, instrumentale, voci care reușesc să atingă numeroase generații, piesa ,,Clipe" fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis că generația ei trebuie să se bucure în felul ei de această piesă, așa că a conturat propria variantă.

Lucrurile au mers ca la carte pentru artistă. Propria sa variantă a piesei ,,Clipe" a ajuns la Laurențiu Duță, iar ulterior a urmat o vizită la studio, pentru a oficializa remake-ul piesei. Așadar, pentru toate generațiile, piesa ,,Clipe", numai bună de savurat pe ringul de dans.

Creditele pentru piesa originală și remake merg către Laurențiu Duță, Yuka, Ovidiu Marincea, Sipoș Viorel și Budeanu Mihai, iar producția a fost realizată de Laurențiu Duță.

,,Sună a vis, poate și pentru că hitul 3 Sud Est, <<Clipe>> este una dintre piesele mele preferate și mi se pare ireal cum această poveste frumoasă a devenit realitate. Fiind mare fană, am postat într-o zi pe TikTok un video cu mine cântând refrenul piesei <<Clipe>>, apoi m-am gândit să îi trimit și lui Laurențiu Duță linkul, dar fără vreo așteptare. Acum vine partea magică...el mi-a propus să facem un remake al piesei cu care eu practic am crescut!

Un adevărat challenge a fost să păstrăm din parfumul melodiei originale, dar să venim și cu o notă fresh, un vibe de dans (fun fact, inițial piesa asta a fost scrisă în stil dance, ulterior a fost lansată ca baladă, informație de la sursă sigură).

Așa că, la 20 de ani de la lansare, doamnelor și domnilor, vă prezint un remake nostalgic al hitului <<Clipe>>, asupra căruia am vrut să îmi las amprenta. Am încercat să schimb puțin efectul pe care îl are asupra ascultătorilor. Dacă acum 20 de ani majoritatea simțeau tristețea versurilor, acum îmi place să cred că am adus piesa într-o notă mai pozitivă, care chiar te încurajează să dansezi și să te simți invincibilă." ne spune YUKA.

YUKA are 18 ani și am putea să îi spunem "fericire". Nu doar pentru că este plină de fericire atunci când cântă pe o scenă sau într-un studio, ci pentru că împrăștie fericire peste tot în jurul ei, oriunde ar merge. Adoră muzica încă de la 5 ani, când a pășit prima data pe scenă și a câștigat inimile tuturor. Cântă la pian, ukulele, chitară, compune muzică și scrie versuri. De 2 ani, YUKA lucrează cu cea mai bună echipă, Global Records, iar împreună au lansat piese precum "Aripi de Nisip", care în vara anului 2021 a fost difuzată pe Radio Zu, Pro FM, intrând în top 40, "Waste Your Love", care de curând a depășit un milion de ascultări pe Spotify. Ultima sa colaborare, alături de Zodier pentru piesa ,,La Sacou", a cucerit platforma TikTok, îndrăgostiții de pretutindeni și radiourile, ajungând până pe locul #6 în topul celor mai ascultate piese de la radio.