O armonie de sentimente: Lacrimi și Săruturi - Zodier

Dacă Ed Sheeran și The Lumineers ar fi creat un artist, acela ar fi fost Zodier. Artistul care v-a cucerit inima și v-a lăsat pe buze versul nu e doar un sacou, e dragostea mea, alături de YUKA, vine în atenția voastră cu o piesă nou-nouță. ,,Lacrimi și Săruturi", piesa ce vorbește despre magia iubirii și dependența pe care o poate da acest sentiment, te va provoca să ții ritmul și să cânți în același timp.

Creditele pentru ,,Lacrimi și Săruturi" merg către Zodier pentru versuri, iar pentru muzică și producție, artistul a fost ajutat de Alexandru Turcu.

Piesa ,,Lacrimi și Săruturi" e despre ,,ce a rămas atunci când toate au trecut". E despre momentele din viață și dragoste pe care nu s-a pus destul preț când era timpul, iar acum ai da totul, ca în loc de tristețe, să rămână ,,Lacrimi și Săruturi". ne spune Zodier.

Zodier a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 10 ani, când mama sa i-a cumparat o chitară din supermarketul din oraș. A învățat singur să cânte la instrument și, câțiva ani mai târziu, a început să cânte pe străzile din Timișoara, cu intenția de a aduce măcar puțină lumină pe fețele trecătorilor. Influențat de artiști precum Ed Sheeran, Eric Clapton, Post Malone și The Motans, artistul a început să-și scrie propriile versuri, trimițându-le apoi către The Motans prin intermediul social media. A fost invitat la scurt timp după de către acesta la o serie de sesiuni, unde a lucrat alături de producători titrați precum Marci & Sebi (INNA, Carla's Dreams, The Motans, Irina Rimes), Alex Turcu (Carla's Dreams, Irina Rimes, Alina Eremia) și Damian Rusu (The Motans, Irina Rimes, Damian Drăghici, Connect-R). Piesa sa, ,,Albastru răsărit", s-a aflat în Top 100 Radio Airplay România, pentru ca ulterior artistul să lanseze un întreg EP, intitulat ,,Mă auzi?". Ultima sa colaborare alături de YUKA, ,,La Sacou", este de 4 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul #6.