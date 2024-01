The Motans și Deliric te plimbă prin București

În versurile lui The Motans și Deliric, Bucureștiul prinde viață și devine un personaj vibrant, însoțit de o personalitate debordantă. Piesa "București" te va transporta muzical prin capitala definită de cluburi, de băieții care te pot rezolva cu orice și de personajele care vor să prindă jackpot-ul vieții. Trebuie doar să fii atent în jurul tău.

Capitala României s-ar putea să te mintă...

Piesa a fost scrisă de The Motans și Deliric, iar producția a fost realizată de Emanuel Masson.

The Motans este unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din ultimii ani. Debutând în 2016 cu piesa ,,Tu", artistul a ajuns repede la inima publicului, prin hituri precum ,,Versus", „Weekend", „Poem", „Jackpot", „August" sau „Înainte să ne fi născut". Lansările sale ocupă constant topurile radio, cele trei albume ale sale, "My Gorgeous Drama Queen (2018)", "My Rhythm & Soul (2020)" și "Great Expectations" s-au vândut în mii de exemplare fizice. După rezonanța EP-ului "Midnight Gems", lansat în 2023 și marcat de colaborări semnificative în peisajul muzicii urbane, The Motans a continuat cu lansarea EP-ului conceptual "Rehab". Acesta aduce o perspectivă analitică asupra temei dragostei, explorând-o prin prisma diferitelor adicții. Ultima sa colaborare, alături de Delia, pentru piesa ,,Tu O'clock", a intrat rapid în atenția fanilor și a radiourilor, fiind deja în Top 10 Media Forest.

Deliric este artistul nonconformist apreciat pentru sinceritate și transparență, renumit pentru muzica sa, ca parte din trupa hip-hop CTC, datorită colaborărilor cu artistul de muzică electronică Silent Strike, dar și pentru succesul în lumea antreprenoriatului cu PORC, brandul de streetwear pe care l-a cofondat în 2012.

Pasionat de hip-hop de când se știe, la sfârșitul anilor '90 a pus bazele Facem Records, primul label independent de hip-hop din România, și C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate), trupă din care face parte alături de DOC și Vlad Dobrescu. În 2011, albumul său solo "ITP" (Inspecția Tehnică Periodică) a devenit rapid cel mai bine vândut material românesc în mediul online. Au urmat două albume-experiment în colaborare cu Silent Strike, compozitorul de muzică electronică și film, în care cei doi artiști au reușit o fuziune perfectă între stilurile lor.

Deliric este unul din primii artiști români care au văzut în YouTube potențialul de marketing și o modalitate de a susține tânăra generație de artiști, astfel punând bazele PORC TV, canal ce prezintă diverse formate de entartainment.