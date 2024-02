Sasu și Anessa lansează o nouă versiune a single-ului Ajutor

După ce au lansat versiunea Melodic Techno a celei mai noi piese ale lor, Sasu si Anessa revin cu versiunea oficiala a single-ului „Ajutor". Însoțit de un videoclip ce redă prin imagini bold povestea din spatele versurilor, „Ajutor" te poartă timp de trei minute într-o călătorie muzicală plină de intensitate.

Sasu și Anessa s-au cunoscut anul trecut în cel mai potrivit moment. „Pe Anessa am descoperit-o probabil în cel mai bun moment din evoluția proiectului. Am lucrat destul de mult la această piesă și a trecut prin mai multe faze de creație, ba mai mult de atât, am încercat mai multe voci feminine, însă la momentul în care am auzit vocea ei, am decis că ea trebuie să fie. Emoția din vocea ei, timbrul vocal, felul în care transmite... Pur și simplu, perfect. Este exact ce îmi doream pentru acest proiect", povestește DJ-ul, compozitorul și producătorul Adrian Sasu.

Pentru acest single, Sasu a pregătit șase versiuni - trei în limba română și trei în limba engleză, fiecare dintre ele având o variantă oficială, dar și Melodic Techno și LoFi. „Fiind DJ, mă regăsesc cel mai bine în varianta Melodic Techno, unde m-am putut exprima și din punct de vedere al orchestrației care susține piesa. Mai există varianta care aduce o notă comercială a melodiei, dar și una LoFi, iar fiecare dintre ele, atât în limba română cât și în limba engleză, are ceva unic", adaugă Sasu.



„Într-un moment neașteptat, dar extraordinar de oportun, am primit șansa de a colabora la creația single-ului «Ajutor». Prima reacție la această veste a fost una profund emoțională, mai ales că mesajul piesei rezonează atât de puternic cu experiențele și sentimentele mele personale. Colaborarea cu Sasu, un artist de excepție și un om cu suflet mare, s-a transformat rapid într-o prietenie și un parteneriat, am învățat enorm de mult de la el", spune Anessa.

Din pasiune pentru muzică, Adrian Sasu a devenit DJ la vârsta de 15 ani, iar de atunci a lansat o mulțime de remixuri ale unora dintre cele mai mari hituri românești. Până acum, Adrian Sasu a colaborat și cu DJ SAVA pentru „No Lie", dar și cu IVO pentru „Make Me Yours" și „No Lie", ce transmit prin muzică și versuri acel sentiment unic de libertate și bucurie, în ton cu zilele toride de vară. Au urmat „Sticle Goale", „We Le Le" și „Losing Battle".



Pasionată de cultura japoneză și de filosofie, Anessa iubește muzica de când era doar un copil și tot de atunci nu ratează nicio clipă să cânte din suflet cu emoție.