Jay-Z, mesaj dur pentru organizatorii Premiilor Grammy: Vrem să o faceți cum trebuie...

La cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy, care a avut loc duminică seara la Los Angeles, atmosfera s-a încins pe măsură ce rapperul Jay-Z a răbufnit în fața audienței și a organizatorilor, exprimându-și nemulțumirea față de faptul că soția sa, Beyoncé, nu a primit premiul pentru Albumul Anului. În timp ce primea premiul Dr. Dre Global Impact, Jay-Z a făcut un discurs dur, remarcând că Beyoncé, deși deține recordul pentru cele mai multe premii Grammy în istorie, nu i-a fost oferit premiul cel mai prestigios al serii.

Rapperul american a subliniat faptul că, în viziunea sa, Premiile Grammy ar trebui să recunoască artiștii care influențează cultura în cea mai profundă manieră posibilă. El a adus în discuție istoria evenimentului, referindu-se la momente precum boicotul lui Will Smith în 1989 și absența nominalizării lui DMX, evidențiind subiectivitatea și necorespunderea standardelor.

„Cât de departe am ajuns cu Will Smith, Fresh Prince câștigând primul lor Grammy în ’89 și boicotând, pentru că nu a fost televizat”, a spus el. „Și apoi au mers la un hotel pentru a urmări Grammy-urile. Nici măcar nu înțeleg, nu a fost un mare boicot. Dar apoi, în ’98, am luat o pagină din cartea lor și am fost nominalizat pentru cel mai bun album rap. Iar DMX a scos două, ambele au fost pe primul loc, iar el nu a fost nominalizat deloc. Așa că am boicotat și am privit. Spun doar că vrem ca voi toți să vă înțelegeți bine. Vă iubim pe toți, vă iubim pe toți. Vrem să o faceți cum trebuie – sau cel puțin să vă apropiați de ea. Și, evident, este subiectiv, pentru că este vorba de muzică și se bazează pe opinii, dar unele lucruri…”