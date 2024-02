Penelope Cruz, secrete de frumusețe de la care nu se abate! La 50 de ani, actrița arată impecabil

Frumoasa actriță Penélope Cruz se pregătește să împlinească 50 de ani, iar aspectul ei radiant și proaspăt contrazice cu mult vârsta sa. Vedeta, renumită pentru frumusețea sa naturală, împărtășește câteva secrete de înfrumusețare și stil de viață care o ajută să se mențină în formă și să arate impecabil, potrivit unui interviu pentru Vogue.

„Ritualul meu de frumusețe este același dimineața și seara. Îmi curăț tenul și aplic ser și cremă hidratantă. Nu mă machiez în fiecare zi, dar întotdeauna aplic puțină culoare și mascara, balsam de buze și protecție solară dacă voi sta mult timp afară.”, a mărturisit actrița pentru Vogue. „Nu am fumat foarte mult, probabil că am fumat șapte sau opt țigări pe zi, dar când m-am oprit chiar am văzut o diferență în pielea mea”, a spus actrița.