Silvia Chifiriuc, declarații în ziua în care Mioara Roman a fost înmormântată: Am și eu problemele mele...

Într-o perioadă marcată de tristețe în contextul trecerii în neființă a Mioarei Roman, Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman, a fost contactată de jurnaliștii de la Click! pentru a oferi câteva declarații, chiar în ziua în care fosta soție a politicianului a fost condusă pe ultimul drum. Artista de muzică populară a lămurit că nu are nicio legătură cu evenimentele care au loc în aceste zile și că și ea se confruntă cu anumite probleme de sănătate.

Silvia Chifiriuc a atras atenția prin declarațiile sale care subliniază faptul că este preocupată de problemele personale, fiind recent operată pentru a treia oară la gingie. În contextul în care presa a căutat să afle reacția ei în legătură cu evenimentele familiei Roman, ea a declarat că nu este implicată și că se confruntă cu propriile dificultăți în ceea ce privește sănătatea proprie.

„Eu nu am nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum. Am și eu problemele mele. În urmă cu trei săptămâni m-am operat a treia oară pe gingie și de-abia pot să vorbesc. Am făcut o infecție care se pare că nu am putut scăpa atât de ușor, totul în urma unei extracții”, a spus Silvia Chifiriuc pentru sursa citată mai sus.