Mai sunt doar câteva ore până la Ziua Femeii și tu nu știi încă ce cadou să-i cumperi celei mai dragi doamne din viața ta? Iată că organizatorii celui mai așteptat concert din anul 2024, cel susținut de Ed Sheeran, pe 24 august, pe Arena Națională, s-au gândit să suplimenteze biletele, cu doar o săptămână înainte de 8 Martie, tocmai pentru că numărul doritorilor este unul mare.

„Datorita interesului ridicat din partea fanilor, organizatorii concertului Ed Sheeran anunță suplimentarea locurilor la categoria C, cea despre care se știa că este sold out. Așadar, biletele care costă 299 RON sunt din nou disponibile. În plus, organizatorii au decis încă de pe acum și suplimentarea categoriilor A (499 RON) și B (399 RON).”, au anunțat surse din interiorul companiei de organizare a evenimentului.



Tichetele pot fi achiziționate de pe site-ul cts.eventim.ro., iar la această sumă se adaugă o taxă de comandă/serviciu de 2,5% la finalizarea comenzii. Fanii artistului, care se va afla pentru a doua oară în România, sunt anunțați că pot cumpăra maxim șase bilete la fiecare comandă, iar tichetele le vor fi livrate în format electronic, înainte de spectacol.



Ed Sheeran va concerta pe Arena Națională din București pe 24 august 2024



Megastarul britanic Ed Sheeran vine, așadar, pentru a doua oară în București, după ce în iulie 2019 acesta a concertat tot pe Arena Națională, în fața a peste 50.000 de oameni, făcându-și o apariție memorabilă îmbrăcat în tricoul echipei naționale de fotbal a României. Artistul a interpretat atunci cele mai cunoscute piese ale sale în fața unui stadion arhiplin și a fost impresionat de faptul că românii îi știu versurile pe de rost.

Viitoarele concerte ale lui Ed Sheeran în Asia vor fi primele ce succed turneul anterior al acestuia susținut în anul 2019, iar spectacolele europene vin în urma celor susținute deja anul trecut pe continent. Sunt de asemenea planificate o serie de spectacole unice în Bahrain, Dubai, Cipru, Malta și Tenerife, urmând să fie oferite mai multe detalii în curând. Această veste vine imediat după turneul său record în SUA, unde Ed Sheeran a stabilit mai multe recorduri în ceea privește numărul de fani prezenți, inclusiv la stadionul SoFi din Los Angeles și la stadionul MetLife din New Jersey; ultimul eveniment a marcat cea mai mare prezență din istoria SUA la un concert, într-o singură zi.



BILETE ÎN VÂNZARE EXCLUSIV PE WWW.CTS.EVENTIM.RO



În plus, organizatorii fac un ANUNȚ DEOSEBIT DE IMPORTANT:



„Toate site-urile oficiale ale agențiilor de bilete vor fi listate pe materialele de promovare ale turneului și pe www.edsheeran.com. Rugăm pe toți cei care încearcă să cumpere bilete să o facă doar de pe aceste site-uri autorizate.”, explică aceștia.

