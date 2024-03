The Motans și Andra colaborează pentru prima dată - Înapoi în viitor

Piesa ,,Înapoi în viitor" este o explozie de emoție și pasiune, în care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiență muzicală inegalabilă. Este o simfonie a inimilor, în care vocile lor se împletesc armonios, formând un portret vibrant al sentimentelor.

Versurile piesei sunt un adevărat testament al sincerității și al vulnerabilității. Ele pătrund adânc în inimă, descriind fiecare aspect al unei iubiri care traversează timpul și spațiul. Vocile celor doi artiști sunt pur și simplu magice. Fiecare notă este cântată cu o intensitate și o profunzime care te va lasă fără cuvinte. Împreună, ei creează o armonie absolută, care te va învălui într-o atmosferă de vis și emoție.

Piesa a fost compusă de The Motans, Mario Fresh și Paul Iorga, care s-a ocupat și de partea de producție.

The Motans este unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din ultimii ani. Debutând în 2016 cu piesa ,,Tu", artistul a ajuns repede la inima publicului, prin hituri precum ,,Versus", „Weekend", „Poem", „Jackpot", „August" sau „Înainte să ne fi născut". Lansările sale ocupă constant topurile radio, cele trei albume ale sale, "My Gorgeous Drama Queen (2018)", "My Rhythm & Soul (2020)" și "Great Expectations" s-au vândut în mii de exemplare fizice. După rezonanța EP-ului "Midnight Gems", lansat în 2023 și marcat de colaborări semnificative în peisajul muzicii urbane, The Motans a continuat cu lansarea EP-ului conceptual "Rehab". Acesta aduce o perspectivă analitică asupra temei dragostei, explorând-o prin prisma diferitelor adicții. Ultima sa colaborare, alături de Deliric, pentru piesa ,,București", a făcut senzație în rândul fanilor artiștilor și a intrat rapid în trending-ul YouTube.

Una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră de peste 20 de ani, 13 albume la activ, multiple piese pe #1, încoronată cu titlul de Best Romanian Act și Europe Best Female Artist la MTV Europe Awards, în 2016, Andra este un pionier în industria muzicală și o adevărată inspirație pentru perseverența și versatilitatea de care dă mereu dovadă. Sub numele său stau multiple colaborări cu nume de succes atât din România, cât și cu artiști și compozitori onorați cu Grammy-uri, precum Enrique Iglesias, David Bisbal, Descemer Bueno, Lil Eddie și mulți alții. Artista este o prezență strălucitoare și în lumea televiziunii, fiind jurat în cadrul emisiunii ,,Românii au talent" încă din prima ediție și experimentând acest rol și în cadrul emisiunilor ,,Vocea României" și ,,Vocea României Junior". În mediul online, Andra se poate lăuda cu o sumă de 8 milioane de urmăritori pe toate platformele. Cel mai recent succes al său este piesa ,,Nu m-am gândit la despărțire", o colaborare cu Andrei Bănuță, care a stat timp de 19 săptămâni în Top 10 Media Forest, cu peak position #1, piesa cucerind, de asemenea, și platformele de streaming. Mai mult decât atât, Andra a colaborat cu una dintre cele mai de succes artiste de Flamenco și Spanish Pop, India Martinez, pentru piesa "El Vuelo". Ultimul său single ,,Nemuritori", a fost foarte bine primit de comunitatea sa.