DJ-ul german Tujamo și DJ-ul italian Gamuel Sori dezvăluie imnul lor colaborativ tech house: Sometimes

DJ-ul german Tujamo, recunoscut ca pionier în scena muzicii electronice dance și laureat cu 3 discuri de platină și 14 discuri de aur, colaborează cu DJ-ul/producer-ul italian în plină ascensiune, Gamuel Sori, pentru a lansa piesa 'Sometimes'.

Colaborarea aceasta își are rădăcinile într-o întâlnire neașteptată. Inspirat de muzica lui Tujamo, Gamuel Sori s-a aventurat într-un proiect creativ - un remix al hitului lui Tujamo "Drop That Low". Distribuind un snippet al remixului său pe rețelele de socializare, interpretarea lui Sori a atras un val de atenție neașteptată. Încurajat de răspunsul pozitiv, Sori a lansat remixul complet pe SoundCloud, unde a câștigat și mai multă popularitate. Sori nu știa că remixul său îl va impresiona pe Tujamo. Contactându-l, Tujamo a inițiat colaborarea pentru 'Sometimes', exprimându-și admirația pentru sunetul unic al lui Gamuel Sori.

Ceea ce diferențiază 'Sometimes' este mixul său unic de elemente - o combinație între o voce în stil urban, care se distinge de sound-urile obișnuite din muzica dance, și ritmurile pulsante ale tech house-ului. Această piesă nu este doar o simplă colaborare, este o dovadă a capacității muzicii de a crea legături și de a depăși limitele convenționale. Cu ritmul său contagios, versurile introspective și sunetul inovator, 'Sometimes' promite să captiveze audiențele din întreaga lume și să rămână un punct de referință în peisajul muzical electronic.

Tujamo și-a pionierat propriul gen muzical, influențând producători din întreaga lume și evidențiindu-se în scena muzicii electronice. Prezența sa constantă în clasamentul DJ Mag Top 100 DJs începând din 2015 subliniază impactul său semnificativ în industrie. În 2023, s-a clasat pe locul 47 în 'Top 101 Producers' de la 1001 Tracklist, confirmându-și influența și abilitățile.

Colaborările lui Tujamo cu artiști precum Steve Aoki și Dimitri Vegas & Like Mike au produs piese iconice precum "Boneless" (cu peste 1 milion de vânzări la nivel mondial) și "Drop That Low" (clasată pe locul 7 în topul celor mai bine vândute piese electro house pe Beatport). Cu 3 discuri de platină și 14 de aur în țări precum GSA, Benelux și Regatul Unit, el se poate lăuda cu un palmares remarcabil. De asemenea, a obținut 15 hituri pe locul 1 pe Beatport și a realizat remixuri pentru artiști precum Justin Bieber și David Guetta, consolidându-și reputația în scena muzicii electronice.

La nivel global, Tujamo a impresionat publicul la festivaluri și cluburi de renume, precum Tomorrowland (BE), Lollapalooza Berlin (DE), Dreamfields Festival (NL), Bootshaus Cologne, Ministry of Sound London și Webster Hall New York. De asemenea, a închis scenele principale la festivalurile Untold și Neversea din România, demonstrând atractivitatea sa internațională și capacitățile sale dinamice de performanță.

DJ-ul și producătorul italian Gamuel Sori, cunoscut pentru sunetul său distinctiv de 'grooves made in Italy', și-a câștigat rapid recunoașterea în genul muzicii electronice. Cu toate că este în industrie de doar doi ani, Sori a reușit deja să impresioneze, fiind susținut de Tiësto și acumulând peste 10 milioane de stream-uri pe diverse platforme. Muzica sa a fost ascultată în peste 10 țări, inclusiv în GSA, BNL și CEE, beneficiind de redări notabile și pe BBC1.

Gamuel Sori a obținut rezidențe în cele mai renumite cluburi din Italia și a demonstrat talentul său pe scene internaționale, inclusiv la ADE în 2023. Ultima sa piesă, 'Glitterball', a fost primită cu entuziasm în lumea EDM-ului, fiind inclusă în seturile unor artiști precum Lost Frequencies și Oliver Heldens. Piesa a urcat pe locul 181 în German DJ Charts și pe locul 13 în DDC (Bullets), consolidând poziția lui Sori ca o forță în ascensiune în scena muzicii electronice.