Vindecarea prin artă - Carioci - Olga Verbițchi

Piesa ,,Carioci" a Olgăi Verbițchi este o călătorie emoțională profundă și un elogiu adus puterii vindecătoare a artei. Inițial inspirată de un moment trecător în care simțea o conexiune specială cu cineva, Olga a transformat această experiență într-o compoziție bogată în semnificații.

În timpul procesului de compunere a ,,Carioci", artista și-a propus să-și exprime trăirile și sentimentele prin muzică, văzând-o ca pe o modalitate de a retrăi și de a înțelege mai adânc poveștile din trecutul său. Pentru artistă, muzica este nu doar o formă de creație, ci și un instrument de vindecare, iar scrierea și compunerea piesei au fost modalități prin care ea și-a putut elibera emoțiile și gândurile.

Piesa a fost scrisă de Olga Verbițchi și produsă de Tensso.

„<<Carioci>> a fost inițial despre altceva. <<Carioci>> a fost despre o experiență de scurtă durată în care am simțit ceva față de cineva și mi-am amintit despre asta. Am transformat apoi povestea în altceva și am decis să o fac despre altceva ce am simțit odată. M-am gândit că ar fi frumos să transpun aceste povești pe foaie. Muzica este felul în care reușesc să retrăiesc povești din trecut de care nu neapărat am nevoie în realitate, dar îmi place să fac din orice ceva special. <<Carioci>> este despre un moment de care m-am dezlegat atunci când am scris piesa, atunci am înțeles cu adevărat că muzica mă vindecă și odată ce scriu, scot totul din mine și las totul pe foaie." ne spune Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi este o artistă extrem de talentată, cu o carismă aparte și o voce inconfundabilă din Republica Moldova, care s-a făcut prima dată remarcată în 2016, când a câștigat X Factor România. Au urmat mai multe single-uri, dar și o pauză de la industrie, timp în care artista și-a căutat sound-ul propriu și a adunat numeroase piese ce urmează să fie lansate. Din 2023, Olga a început să colaboreze cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar începând cu acest an artista colaborează și cu Global Records. ,,Ultimul Minut" este prima lansare oficială alături de cele două case de discuri, iar de curând Olga a colaborat pentru prima dată cu Satoshi pentru piesa ,,Nu ca pe-un prieten".