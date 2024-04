Conan Gray a lansat albumul Found Heaven

"Found Heaven" include single-ul „Alley Rose" și nou-lansatul „Fainted Love", pe lângă „Lonely Dancers", „Killing Me", „Winner" și „Never Ending Song".

Noaptea trecută, Conan Gray a uimit publicul cu o interpretare impresionantă a „Alley Rose" la Jimmy Kimmel Live.



Anul acesta, Conan Gray va incepe turneul său mondial Found Heaven On Tour, care va ajunge în 16 țări.

În 2023, Conan a urcat pe scena festivalului Global Citizen din Central Park, New York, a cantat pentru aproape 300.000 de oameni la Lollapalooza din America Latină și aproape 40.000 de oameni la Outside Terenuri. In plus, Conan a purtat un look Balmain personalizat în timp ce a participat la Gala Met 2023. A fost numit rapid „Cel mai bine îmbrăcat" de editori de la Vogue, Esquire, Teen Vogue, Insider, NPR și multe altele.



În ultimii cinci ani, Conan Gray a devenit una dintre cele mai mari și mai apreciate vedete pop și compozitori ai generației sale. Cunoscut pentru versurile sale autentice și originalitatea în fiecare fațetă a carierei sale, hiturile multiplatină „Heather" și „Maniac" au ocupat fruntea topurilor pe platformele de streaming și au modelat cultura generației Z în jurul lumii. În 2020, albumul de debut al lui Gray, Kid Krow, a ajuns pe locul 5 în Billboard Top 200 si pe locul 1 în Billboard Pop.

Cu peste 15 miliarde de stream-uri totale, Gray a atras aplauze din partea unora dintre cine mai mari creatori, inclusiv The New York Times, Rolling Stone, Vogue, GQ, V Man, Paper, Fader, Billboard și NPR și a oferit spectacole memorabile în emisiuni de televiziune precum The Tonight Show cu Jimmy Fallon, Late Night cu Seth Meyers, The Late Late Show cu James Corden.





Tracklist:

1. Found Heaven

2. Never Ending Song

3. Fainted Love

4. Lonely Dancers

5. Alley Rose

6. The Final Fight

7. Miss You

8. Bourgeoisieses

9. Forever With Me

10. Eye Of The Night

11. Boys And Girls

12. Killing Me

13. Winner

