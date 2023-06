1. Cum a început povestea Ioanei Arsenie?

Mi-am cautat drumul ghidata de performanta. Performanta ma insoteste tot timpul. Un om pasionat de cifre, matematician la baza, dar care a simtit ca poate crea impact in zona economica. Fiind o persoana analitica, mereu imi construiesc strategia si planific pasii urmatori, dar reusesc sa fiu atenta la conditiile noi si sa le integrez, beneficiind de oportunitati. Au fost momente in cariera cand am sarit etape. Am inceput in consultanta, in timp ce eram inca studenta la CIG-ASE, ultimul an. Am preluat un portofoliu variat, la plecarea din firma a unei colege senior. La 28 de ani am fost aleasa nr 2 – Director Financiar-Administrativ in filiala noua a Grupului Roullier in Romania. 5 ani mai tarziu debutam intr-un rol nou in organizatie si pentru mine – Business Partner, membru in board si aveam si proiecte in regiune. Au fost momente complexe, salturi pentru mine, si am fost constienta de ele, stiam perfect ce riscuri imi asum si ce am de facut sa fiu mai pregatita.

Sunt foarte directa si transanta, nu pierd timp cu detalii si in acest mod castig alaturi oameni faini cu valori similare. Pentru mine oamenii au venit ca o a treia natura, dupa performanta prin cifre. Atentia catre oameni e un univers in sine si nu am avut resurse si o inclinatie naturala  . Am muncit si muncesc in continuare pentru a reusi sa creez si sa dezvolt relatii valoroase. Sunt bucuroasa ca am descoperit ce putere au oamenii si cum pot sa imi multiplic rezultatele prin oameni.

2. Cine e Ioana Arsenie, femeia din spatele Trusted Advisor Strategy & Finance?

Sunt o persoana puternica, cu o motivatie inter na mare si o capacitate de munca uriasa. Pentru mine increderea si transparenta, adevarul sunt esentiale. Am antrenat foarte mult proactivitatea si sunt obisnuita sa ma gandesc la solutii imediat ce apar blocaje. Am standarde inalte şi cu greu invat sa ii las pe altii sa faca, nu prea accept derogari de calitate si timp de livrare. Exigenta pentru mine si ceilalti s-a transferat si in familie. Fiica mea este riguroasa, are excelente abilitati de planificare si analiza, este autonoma. Desi are alte preocupari, exemplul meu o « ajuta » sa inteleaga un lucru pe care cu greu l-am inteles eu, respectiv ca munca trebuie gestionata cu raspundere, cu pauze si sens. In concluzie ma bucur sa vad ca exemplul meu o ajuta pe adolescenta Erica sa isi defineasca tipare decizionale si de actiune foarte folositoare in viata si invatam una de la alta.

3. Care au fost primii pași făcuți în lumea antreprenoriatului?

In anii 2000 lucram in consultanta, pentru antreprenori romani si aflam multe lucruri despre cum functioneaza ei si firmele lor. In 2006, am cunoscut Familia Roullier si am accesat un alt nivel de antreprenoriat, cel dezvoltat la nivel global, de multinationala. Am iubit aceasta experienta zi cu zi pentru ca exista un mare grad de antreprenoriat in modul de a face lucrurile, iar dinamica domeniului de activitate – agribusiness – a amplificat si mai mult acest context de lucru. Am construit, impreuna cu CEO-ul companiei si echipele noastre, un mediu al excelentei, lucram pentru performanta si rezultatele erau recunoscute la nivel de grup si multe proiecte pilot erau livrate in Romania, iar ulterior facilitam implementarea in alte tari.

2015 a fost un moment al meu, in sensul ca am analizat cum pot sa contribui major pentru afacerile antrepenoriale romanesti, in mare nevoie de expertiza de top, mai ales in zona strategica si de strategie financiara.

Primii ani au fost dedicati dezvoltarii unui portofoliu mare si relevant de contacte de business. Am reusit proiecte in zona de finante, in care ma recomanda expertiza de multinationala. Am fost mai mult « pe cont propriu ». Dupa 3 ani am ales sa dezvolt la nivel sustenabil business-ul de contabilitate, sa avem echipa si sa devenim relevanti pentru antreprenorii care au nevoie de mai mult decat contabilitate si inteleg de asemenea ca nu poti construi strategie si management financiar pe o baza neclara, neperformanta. Nevoia era si este uriasa in acest tip de serviciu. Oamenii nu au timp pentru greseli si au invatat ca greselile costa prea mult.

4. Cum arată lumea Trusted Advisor Strategy & Finance?

Primii ani au fost dedicati formarii unui portofoliu de calitate , care beneficiaza de servicii Trusted Advisor , adica, nu ne limitam la serviciile de baza. Clientii nostri ne considera parteneri de business si, in foarte multe cazuri, am o relatie de personal advisor , fapt care ma responsabilizeaza si imi ofera multa satisfactie. Am continuat sa inovam, iar aplicatia TrustedApp , lansata in 2020, si-a atins obiectivul de digitalizare a raportarii financiare si bugetarii, pentru companiile care vor sa ajunga la primul milion de euro. Avem aproape 150 de utilizatori, IMM-uri. Mai mult decat atat, este utilizata de companii mai mari, pentru structura si claritatea aduse managementului.

In proiectele de strategie financiara suntem un catalizator al schimbarii in organizatii si aducem expertiza de top in business-uri antreprenoriale. Utilizam instrumente foarte puternice, precum Tabloul de Bord si Simulatorul de Business , iar acestea genereaza transformarea modului de lucru, fie ca vorbim de strategia de pret, bugetare, credit management, dar si operatiuni si logistica. Avem o abordare holistica si integram departamentele organizatiei in proiectele noastre, pentru a obtine rezultate maxime, si deseori completam cu training personalizat pentru echipele implicate.

La Trusted Advisor Strategy & Finance si Contabilitatea Lucreaza pentru Antreprenori am creat Programul: Be Trusted – Excellence and Joy in Our Life

Ce ne propunem:

- Analizam si decidem ce inseamna #Incredere, #Excelenta si #Bucurie pentru Echipa si pentru fiecare Membru, dar si pentru clienti si parteneri.

- Cream obiective tactice si un plan de actiune pentru acest an.

- Identificam resursele pe care le antrenam cu usurinta in demersul nostru.

- Sarbatorim la final de an, si in fiecare zi :)))

Periodic, organizam intalniri cu clientii si partenerii nostri – pe diverse teme de antreprenoriat – Trusted Partners meeting. Pot spune cu mandrie ca reusim sa construim o comunitate frumoasa.

5. Care sunt sursele de inspirație, atât artistică, dar și antreprenorială?

Viata mea este simpla, bazată pe o rutină confortabilă dar în acelaşi timp îmi oferă posibilitatea de exprimare a creativitatii. Pentru mine, creativitatea este condiţionată de disciplină şi fiecare proiect e un cadru pentru creativitate si inovatie . Cu cat excelam in ceea ce facem, cu atat avem mai multa atentie pentru cei cu care realizam obiective si proiecte. Am fost mult in zona de expert. Acolo este cel mai confortabil. Antrenez permanent abilitati de comunicare, leadership, coaching.

În timp, mi-am construit o mini-bibliotecă personală in care pastrez carti care merita mereu atentie, fiind-mi utile ca sursa de inspiratie si progres. Inteleg lucruri noi din carti, dar progresez cu ajutorul experientelor din viata. Constientizez ca trebuie sa analizez sau sa testez lucruri noi. Invat din experienta, mai degraba.

Cateva carti cu impact pentru evolutia mea din ultimii ani: Principii – Ray Dalio, Atomic Habits – James Clear, Esentialismul – Greg McKeown, Mintea – Daniel Siegel, Work Rules – Laszlo Block. Marturisesc ca sunt oameni care ma inspira si pe care ii urmaresc, la nivel de continut, materiale relevante, nu neaparat extinse, dar care ma ajuta punctual in parcursul meu.

6. Care este cea mai mare piedică de care se lovește un antreprenor român?

Sunt mai multe blocaje, analizate intr-un studiu recent la Trusted Advisor, avand obiectivul de a descoperi zone de actiune pentru cresterea numarului de firme peste 1 milion de euro :

Oferta / Produs nescalabil 15%

Management neexperimentat 28%

Procese / sisteme ineficiente 37%

Capital insuficient 21%

Insa, as dezvolta ideea astfel : lipsa de claritate si predictibilitate sunt o piedica mare. La nivel de startup identificam aceste probleme chiar la antreprenor, poate si ulterior in dezvoltarea afacerii. Contextul fiscal in permanenta ajustare si fara o coerenta si predictibilitate, plus frustrarile date de administrarea afacerilor, consuma multa energie. Antreprenorii ajung sa nu mai aiba spatiu pentru dezvoltarea businessului. Avem de lucrat foarte mult la nivel strategic, pe toate departamentele, se prioritizeaza de obicei vanzarile si marketingul si sunt insuficient dezvoltate strategia financiara si strategia de HR. Consecinte sunt lipsa unei structuri care sa sustina dezvoltarea afacerii si dependenta mare de fondatori.

7. Care crezi că a fost cea mai mare greșeală făcută în afaceri și ce ai învățat din acest lucru?

Lucrez sa imi ajut oamenii din echipa, pe principii corecte. Un decalaj mare intre mine si ei, la nivel tehnic, nu imi este de ajutor. Am inteles relativ tarziu, marturisesc, ca oamenii nu se schimba usor, cresc in ritmul lor sau poate nu vor performanta, vor doar un job, unde sa fie eficienti si sa se simta valorizati.

Este important pentru noi, la Trusted Advisor, sa agream planuri de actiune de echipa si individuale, care ne sustin motivatia si ritmul de crestere, personal si profesional este unul accelerat. De aceea, atragem alaturi colegi si parteneri care inteleg valorile noastre si principiile de lucru si actiune si au acest stil de viata. Automat, proiectele se fac cu productivitate si voie buna, avand in minte ca pentru client livrabilele trebuie sa fie clare, simple si la timp.

8. Care sunt cele trei calități care ar trebui să definească un antreprenor?

Incredere, Putere, Intuitie

Pot spune ca acestea asezoneaza o reteta de succes, atunci cand avem principii, standarde si obiective clare si suntem antrenati sa ne raportam permanent la acestea, sa gestionam riscuri asumate si avem rezerve pentru situatii de urgenta.

Totusi, depinde foarte mult de moderatie si capacitatea de raportare la context, iar atentia si analiza sistematica sunt elemente care sigura succesul permanent, chiar daca sunt perioade sau ani grei in business.

9. Ce îți spui când te uiți în oglindă și simți că nu mai poți?

Anii trecuti au stat subegida « Eu cand nu mai pot, mai pot un pic ». Am accelerat, la Trusted Advisor, am pus toata energia mea, cu dezechilibrele aferente si asumate, in alte planuri. Am avut un obiectiv clar – cel de a testa si implementa cele mai bune procese care sa sustina activitatea de baza, echipa si partenerii biroului de contabilitate, salarizare si fiscalitate – Contabilitatea Lucreaza pentru Antreprenori. Sunt mandra de rezultate si de faptul ca reusim o profitabilitate peste piata, prin optimizare si inovatie – TrustedApp fiind un diferentiator clar in oferta noastra. Extrem de important este si faptul ca echipa creste in maturitate si lucram cu bucurie si rar avem ore suplimentare la nivel de juniori si contabili. Sunt bucuroasa de colaborarile formate, experti si oameni de incredere, care ne sustin in proiecte care depasesc capacitatea disponibila.

Acum, aborarea mea este una diferita. Cand energia se consuma accelerat stiu ca e necesar sa schimb ritmul si sa aduc mai multa creativitate, sa ies din setup-ul care genereaza oboseala. Nu sunt un om care a ajuns la intelepciunea de a spune stop, pot doar sa imi inteleg foarte bine nevoile si sa creez un context care sa ma sustina sa continui pe drumul meu. Fiind o persoana destul de exacta si meticuloasa, mi-am creat propriul stil de viata si de lucru, de la care ma abat foarte greu, si pe care il consider bun atata vreme cat incep cu bucurie fiecare zi si o inchei cu nerabdarea zilei urmatoare in gand.

Imi place sa fac lucrurile, proiectele in ritmul meu si invat sa respect ritmul celorlalti. E drept ca uneori accelerez prea tare si inteleg ca nu trebuie sa-i pierd pe ceilalti, sunt mai atenta la nevoile lor si in acelasi timp, foarte important, sa nu uitam de obiectivele comune. Am inteles ca e important sa discutam mai mult, tocmai pentru ca, natural, in meseria noastra, tendinta este sa lucram focusat.

10. Cum arată planurile de viitor pentru Trusted Advisor Strategy & Finance?

Viziunea noastra este sa fim Trusted Advisor si sa cream valoare impreuna cu clientii nostri.

Misiunea noastra este sa ajutam antreprenorii sa construiasca strategii financiare sanatoase si clare.

Scopul nostru este sa fim parteneri strategici, relevanti, pentru clientii nostri.

Suntem constienti de importanta digitalizarii pentru a sustine raportarea financiara si bugetarea pe baza de scenarii multiple, si ne dorim sa extindem la nivel larg utilizarea Trusted App.

Ne dorim sa construim un nucleu de consultanti talentati, atrasi pe termen lung de viata de consultant. Trebuie sa vorbim mai mult de acest statut, cu multa varietate si expunere, in care nu te plictisesti si nici o zi nu e la fel cu cealalta, cu respect si incredere, care trebuie castigate si mentinute prin calitate, profesionalism, grija, atentie si o buna comunicare.

Un proiect foarte drag mie este „De la Contabil la CFO” – program dedicat profesionistilor din zona financiara. Am reusit etapa pilot si anul acesta continuam sa lucram pentru scalare.