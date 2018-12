comunicat de presa

GETT’S, una dintre primele rețele private de saloane de înfrumusețare din România și lider pe piața locatiilor de 4 si 5***** de profil, a deschis în luna octombrie un nou salon GETT’S Color Bar în centrul comercial Plaza România din București, după o investiție de peste 165.000 euro. Astfel, brandul cu o vechime de 21 de ani ajunge la 10 saloane deschise la nivel național.

Bugetul mediu al amenajărilor în cazul saloanelor GETT’S se situează la 1.000 de euro/mp însă efectul inflației care se regăsește nu doar în costul materialelor, ci și în forța de muncă, dar mai ales în lipsa acesteia, au dus la o creștere a costurilor la 1.225 euro/mp. Investiția a fost asigurată cu aportul partenerilor strategici dar și din fonduri proprii, ca în multe alte locații anterioare. Lucrările au durat 8 luni, dublu mediei estimate de investitori, însă acest lucru s-a datorat complexității tehnice si amenajării salonului în spațiul mall-ului. Amenajarea, care se întinde pe o suprafață interioară de 135 metri pătrați și 30 mp de terasă, păstrează linia industrială cu influențe interbelice ca o diferențiere de restul saloanelor brandului. S-au păstrat structurile metalice ce imită cuprul, placări de faianțe pe mobilier, tavanele deschise, luminile suspendate.

“Avem elemente pe care ne place să le regăsim dintr-un proiect în altul, dar ne place să aducem și elemente noi, pentru că nu ne plac proiectele standardizate, care depersonalizează relația cu clienții. Creăm în permanență un mediu nou pentru clienti prin imbinarea mai multor factori: design nou, alternăm inclusiv brandurile cosmetice folosite de la un salon la altul, materialele, soluțiile, culorile. Marele avantaj al acestui spațiu este peretele-cortină, cu lumina spre exterior, care ne permite să ne jucăm cu spațiul și să oferim intimitate”, a declarat Lucian Miess owner GETT’S Salons .

La fel ca în celelalte locații cu terasă (GCB Park Lake, GETT'S MEN Exclusive Floreasca, GCB Iulius Mall Cluj), spațiul de 30 mp va fi amenajat pentru a deveni și un spațiu de relaxare, funcționând ca și cafenea pentru clienții salonului.

Din punct de vedere al serviciilor, dincolo de serviciile complete pentru doamne, salonul de patru stele va beneficia de un concept - GETT'S MEN Barber Shop – un shop în shop dedicat clientelei masculine, unde vor fi oferite servicii de barbering și grooming.

Salonul va avea la maturitate o echipă de 28 de angajați, ajungându-se la un total de aproximativ 250 de angajați la nivelul întregului lanț de saloane.

“Ne bucurăm de creșteri mari pe segmentul de clienți, de la un an la altul. La sfârșitul anului 2016 am încheiat cu 93.240 clienți, la sfârșitul lui 2017 cu 115.070 clienți, iar pentru 2018 previzionăm 128.000 clienți/an/servicii. Deși pe fondul deschiderii și de locații noi, să nu uităm că este foarte greu sa obții creștere în locații deja mature, noi având locații de 18 ani”, a continuat Lucian Miess.

“Un lucru la care chiar ne pricepem este să atragem și să fidelizăm clienții, în general acaparăm market share acolo unde deschidem, pentru ca investițiile de ultima generație, la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță, toate departamentele de Media (7 canale media, printre care revista brandului GETT'S Highlights Magazine), de IT (ERP/CRM/IVR/VoIP/APP), de Management, Operațional, de educație și formare personal, de marketing (programe de fidelitate, abonamente, produse financiare, card-uri cadou, Gift Certificate, cluburi de membrii, studenți, corporate, recunoașterea telefonica automată a clienților, programări online, revista, blog, notificări și remindere, acumulări de puncte valorice, plata securizata prin aplicație mobilă cu aceste puncte, e-shop, câștig din recomandări de clienți noi, din cumpărarea de produse profesionale, prin feedback, etc), toate acestea transformă GETT'S într-un Hub de beauty atât de complex încât este greu de egalat ca și pricepere și putere de a fi susținute de către concurență, atât în țară cât și în străinătate, încât diferența între avantajele de care beneficiază un client la GETT'S vs oricare alt salon din zonă sunt atât de mari, la prețuri care sunt destul de apropiate (deși nejustificate în cazul concurenței), încât clienții aleg mai mult pachetele complete moderne la preturi apropiate, aleg metoda ce le garantează calitate în regim constant, standardizat, cuantificat, modern” a încheiat Lucian Miess.

Previziunile arată că salonul va ajunge la break even în 6 luni de la deschidere, urmând ca întreaga investiție să fie recuperate în decurs de 4-5 ani.

DESPRE GETT’S Salons

GETT'S, un veritabil trend-setter în domeniul serviciilor de înfrumusețare din România, este de 21 ani liderul pe piața locală de profil și deține un lanț de 10 saloane (9 în București și 1 în Cluj).

Saloanele GETT’S oferă servicii complete day SPA – hair&beauty, pentru orice vărstă sau sex, precum: coafură, frizerie, estetica facială, machiaj, estetică corporală, epilare definitivă, manichiură, pedichiură având o echipă de peste 200 de profesioniști și peste 120.000 de clienți/an/servicii.

Lanțul de saloane GETT’S are în portofoliu 3 branduri: GETT’S Hair Studio, GETT’S Color Bar , GETT'S MEN și GETT’S MEN Exclusive

GETT'S Hair Studio - Locații de 5 stele cu destinație exclusivistă ce exprimă răsfăț, îmbină stilul clasic cu imaginea eleganță, adresate celor ce-și doresc intimitate. Din această categorie fac parte saloanele aflate în incinta JW Marriott Grand Hotel, Hotel Radisson BLU, InCity Residence.

GETT’S Color Bar - Locații de 4 stele, amplasate în centrele comerciale AFI Cotroceni, Bucuresti Mall (Vitan),Iulius Mall Cluj, Mega Mall, Park Lake și Plaza Romania ce combină stilul high-tech și imaginea modernă, pline de energie, accesibile tuturor din punct de vedere al orarului, prețurilor și disponibilității.

GETT'S MEN- Locații de 4 stele, unde barbatii se bucură în premieră de zona lor dedicată, amplasate în Park Lake, Plaza Romania si Iulius Mall Cluj Napoca. Atmosfera modern-vintage, pe placul bărbaților este dată de elemente de design precum lămpi noi nouțe dar care imită modele din anii '50, scaune de barber de la Takara Belmont, cu tehnologie de ultimă generație, și linii retro, de paletă de culori mai moody, iar serviciile de grooming sunt completate de gamele de produse profesionale special dedicate bărbaților.

GETT’S MEN EXCLUSIVE, un brand de 5 stele, pentru orice bărbat care își dorește mai mult decât o frizerie, pe Calea Floreasca 111-113. Stilul Art Deco s-a îmbunătățit cu elemente de design japonez, cu lămpi realizate pe comandă, cu elemente de mozaic de lemn și cu echipamente de la Takara Belmont, toate îmbinate armonios pentru a crea un spațiu vintage, dar modern. În același spirit de socializare, o terasă-bar și cafenea vă așteaptă cu 26 locuri, suficient de generoasă pentru a putea găzdui întâlniri cu parteneri de afaceri, cu prieteni sau evenimente diverse.