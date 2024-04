REBEL MOON - PARTEA 2: THE SCARGIVER este disponibil acum pe Netflix

Rebel Moon este un adevărat eveniment în universul producțiilor SF și de fantezie și rodul unor eforturi de decenii.

comunicat de presa: În plus, lungmetrajul poartă semnătura lui Zack Snyder, cineastul din spatele filmelor 300 - Eroii de la Termopile, Man of Steel: Eroul și Armata celor morți. Când o colonie pașnică de pe o lună aflată la marginea universului este amenințată de armatele tiranicului regent Balisarius, Kora (Sofia Boutella), o străină misterioasă, care trăiește printre săteni, devine singura lor speranță de supraviețuire. Kora trebuie să găsească luptători antrenați, care să o ajute în misiunea imposibilă de a ține piept acestei forțe copleșitoare. Ea reușește să adune un mic grup de războinici compus din străini, insurgenți, țărani și orfani de război, sosiți din lumi diferite și la fel de dornici de izbăvire și răzbunare. În timp ce umbra unui întreg regat se așterne peste luna cea mai neașteptată, se naște o nouă armată formată din eroi.

Sofia Boutella despre firul narativ al personajului său în Partea 2: „În primul film, o vedem pe Kora în plin proces de negare, respingând toate experiențele pe care le-a trăit anterior și păstrându-și secret trecutul față de toată lumea din Veldt. În Partea 2, secretul ei este dezvăluit, dar își recapătă toată forța pe care a avut-o ca soldat. Își recapătă încrederea și își pune acum toate forțele și puterile antrenate anterior în slujba apărării acelora care au dreptatea de partea lor. Astfel, îi crește și convingerea de a distruge Planeta Mamă. Odată ce începe să simtă acest lucru, nu mai există nicio cale de-a o opri, hotărârea ei devine tot mai puternică.

Fapt divers: Boutella păstrează în bucătărie o cană cu grâu de pe platoul de filmare pentru a celebra experiența. „Am recoltat eu însămi grâul. De la cosit până la baterea lui. Am uitat termenii exacți, dar îmi voi aminti mereu ziua aceea. Am avut o zi întreagă de pregătire în care am adunat totul cu seceri și coase adevărate. Nu este nimic fals. Și trebuie să spun că am făcut o treabă foarte bună.”

DESPRE REBEL MOON - PARTEA 2: THE SCARGIVER

REGIZAT DE: Zack Snyder

SCRIS DE: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten

PRODUS DE: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller

PRODUCĂTORI EXECUTIVI: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten, Kurt Johnstad

CU: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae și Anthony Hopkins ca vocea lui „Jimmy”. Din distribuție fac parte și Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Sky Yang, Charlotte Maggi, Ray Fisher

SINOPSIS: REBEL MOON - PARTEA 2: THE SCARGIVER continuă saga epică a Korei și a războinicilor supraviețuitori, în timp ce se pregătesc să sacrifice totul luptând alături de bravii locuitori ai Veldt, apărând acest sat cândva liniștit, care a devenit casa celor ce au pierdut lupta împotriva forțelor Planetei Mamă. În ajunul acestei bătălii, războinicii trebuie să se confrunte cu adevăratul lor trecut, fiecare dezvăluind ce îi mână cu adevărat în luptă. Pe măsură ce întreaga forță a regatului se abate asupra rebelilor, se creează legături de nezdruncinat, apar eroi și se nasc legende.

