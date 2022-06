ISDIN Eryfotona AK-NMSC - adjuvant in keratoza actinica și cancer de piele non-melanom este disponibil acum și in Romania.

Daunele solare, dintre care cele mai cunoscute sunt fotoimbatranirea și fotocarcinogeneza, sunt provocate de expunerea la radiatiile UV și, in timp, pot deveni cronice.

Vara aduce cu sine soare și bucurii, dar totodata și nevoia de mai multa atentie pentru piele și protejarea acesteia de arsurile solare. Știi deja, da? Protectia solara nu trebuie sa iti lipseasca indiferent unde te-ai afla, pentru ca radiatiile ajung la noi chiar și cand afara sunt nori. Expunerea neprotejata la soare este responsabila atat de fotoimbatranire, cat și de majoritatea tumorilor de piele. Așadar,o arsura nu e ceva banal care trece, deoarece ea afecteaza ADN-ul celular, ceea ce ar putea duce la aparitia cancerului de piele.

Daunele solare, dintre care cele mai cunoscute sunt fotoimbatranirea și fotocarcinogeneza, sunt provocate de expunerea la radiatiile UV și, in timp, pot deveni cronice. Razele UVB provoaca daune directe deoarece sunt absorbite de ADN și genereaza mutatii, in timp ce razele UVA actioneaza indirect, și provoacaf otosensibilitate și stres oxidativ. Insa ambele tipuri de radiatii pot duce in timp la aparitia cancerului de piele prin deteriorarea barierelor de aparare naturale.

De aceea, este esential s a folosim protectia solara daca vrem sa ramanem sanatoși! Ai auzit insa veștile bune? ISDIN a lansat și in Romania produsul Eryfotona AK-NMSC - un adjuvant in keratoza actinica și cancerul de piele non-melanom.

ISDIN Eryfotona AK-NMSC asigura p reventie și tratament adjuvant protector in leziuni actinice ( cu risc mai mare de a dezvolta cancer de piele) și cancer de piele non-melanom. Inovatorul produs include tehnologia patentata DNA Repairsomes®: SPF 100+ UVB, UVA, LUMINA VIZIBILA, IR-A și fotoliaza incapsulata in lipozomi (molecule care transporta enzimele de fotoreactivare care au rolul de a repara mutatiile ADN-ului produse de ultraviolete). Utilizarea fluidului Eryfotona AK-NMSC reduce și amelioreaza campul de cancerizare subclinic asociat cu keratoza actinica și alte forme de cancer de piele non-melanom, cu numeroase rezultate dovedite clinic de la lansarea lui pe piata din Spania in 2008

R adiatia solara cauzeaza fotocarcinogeneza

Daunele produse la nivelul ADN-ului de razele UVB duc la schimbari la nivelul membranei celulare, iar radicalii liberi intracelulari determina modificari in homeostaza celulelor, conducand in final la formarea celulelor cu arsuri solare. Acestea sunt, de fapt, keratinocite care trec prin procesul de apoptoza ca mecanism de protectie impotriva efectelor carcinogene ale UVB. Mitocondriile actioneaza ca principal punct de control, iar dereglarea sistemelor de semnalizare in cascada poate duce la dezvoltarea cancerului de piele. Daca in celula normala exista p 53, principalul supresor al tumorilor, in celulala cu arsura, el este inactivat de mutatiile aparute ca urmare a deteriorarii AND-ului.

Fotoprotectia este necesara

Fotoprotectia este cheia preventiei aparitiei atat a fotoimbatranirii, petelor pigmentare, cat și a cancerului de piele. Daca, insa, s-a ajuns la o acumulare de daune solare cronice manifestate prin keratoze actinice sau cancer de piele non-melanom avem la dispozitie produse care combina protectia solara ridicata cu ingrediente active ce ajuta la repararea ADN-ului.

Ce este fotoliaza?

Fotoliaza este o enzima reparatoare de ADN pe care oamenii nu o au, dar care se gasește in mod natural in plante și algele albastre-verzi. Este fotoactivata de lumina vizibila, iar sudiile au aratat ca aplicarea ei pe piele scade cu 40-45% daunele de ADN provocate de razele UV, sugerand ca aceasta deteriorare poate fi reparata.

Eryfotona AK-NMSC ISDIN contine fotoliaza incapsulata in lipozomi , acele molecule care asigura penetrarea cutanata și activarea repararii ADN-ului afectat de expunerea la soare. Aceasta enzima se leaga practic de leziunea produsa de razele UV și reactiveaza repararea ADN-ului. Studiile arata ca nu doar fotoprotectia este cheia, ci și ca fotorepararea este necesara pentru a preveni daunele solare cronice. Dovezile clinice demonstreaza ca enzimele reparatoare de ADN imbunatatesc eliminarea daunelor de ADN- și reduc aparitia de noi leziuni de keratoza actinica și, prin urmare, eficienta acestora in prevenirea cancerului de piele.

Utilizarea de enzime reparatoare de ADN impreuna cu fotoprotectie e este cea mai buna alegere pentru toate persoanele cu un nivel ridicat de expunere la soare și pentru cele cu un risc mai mare de a dezvolta cancer de piele. Studiile arata ca aceasta dubla actiune imbunatatește indepartarea leziunilor de ADN, reduce aparitia de noi leziuni de keratoza actinica și crește regresia leziunilor existente..

Paza buna trece primejdia

Evita expunerea la soare in intervalul 12am și 4 pm.

Poarta vestimentatie din tesaturi dense, naturale, palarie și ochelari de soare

Aplica creme și lotiuni de protectie solara cu spectru larg (UVA și UVB) SPF 30-50.

Știai ca?

80% din razele UV trec prin nori și ceata, iar 50% din expunerea la UVA provine de la lumina reflectata, chiar și atunci cand stai la umbra sau cand ești in apa.

Nu exista protectie solara 100%. Chiar și produsele de ingrijire solara SPF50+ (care includ formule cu un SPF mai mare de 60) lasa unele raze sa penetreze și permit pielii sa se bronzeze.

Cantitate optima de crema pentru o protectie eficienta este de 2 mg/cm² de piele, respectiv cat o minge de golf pentru intregul corp.

Daca alegi un produs de pulverizare (spray sau ulei), sunt necesare 10 pana la 15 pulverizari pe zona pentru a proteja corect pielea și asigurarea ca produsul este distribuit uniform pe piele.

1 din 3 cazuri diagnosticate de cancer este cancer de piele? 90% se dezvolta in keratinocite, carcinom, iar restul de 10% sunt tumori maligne, melanom. Produsele ISDIN se gasesc in farmacii fizice și online

Bine de știut:

Care este fototipul tau de piele?

Unii oameni se ard imediat ce stau la soare, in timp ce altii se pot relaxa ore intregi fara niciun disconfort. Diferenta este data de cantitatea de melanina prezenta in mod natural in piele. Cu cat fototipul este mai mic, cu atat nevoia de protectie solara este mai mare! Specialiștii au identificat 6 fototipuri:

FOTOTIP 1: piele alba/par roșu sau blond (deseori cu pistrui) – Intotdeauna se arde, nu se bronzeaza niciodata

FOTOTIP 2: piele deschisa/blond, par roșu spre castaniu deschis (uneori cu pistrui) – Arsuri solare frecvente, bronzare foarte rar sau foarte lent

FOTOTIP 3: piele medie/par brun deschis spre inchis – Ocazional arsuri solare, bronz gradual

FOTOTIP 4: piele maro deschis/par șaten spre negru – ocazional arsuri solare, se bronzeaza rapid

FOTOTIP 5: piele maro inchis/par negru – Arsuri solare rare, bronz intens

FOTOTIP 6: piele neagra/par negru – Aproape ca nu se arde niciodata.

