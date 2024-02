Schwarzkopf lansează campania globală ”For Every You” și dezvăluie noii ambasadori de brand

Odată cu dezvăluirea noilor săi ambasadori, în cadrul unui eveniment internațional organizat la Berlin, Schwarzkopf se lansează într-o călătorie incitantă, reafirmându-și misiunea de a crea un brand puternic, global, revelevant cultural. Pentru acest nou capitol, brandul are ca parteneri la nivel internațional șapte femei remarcabile, care inspiră prin povești individuale de viață și povești ce ilustrează atenția și expertiza în ceea ce privește îngrijirea părului. Două dintre acestea vor fi ambasadoarele brandurilor GLISS și TAFT, aflate sub umbrela Schwarzkopf, pentru România.

Campania "Schwarzkopf – For Every You" sărbătorește brandul într-un mod nou și interesant. ”Suntem mai mult decât încântați că fiecare dintre aceste șapte femei iconice și cu adevărat puternice împărtășesc pasiunea și angajamentul nostru față de părul sănătos și frumos. Fiecare dintre aceste personalități remarcabile vorbește despre importanța părului sănătos, într-un mod foarte personal și totuși inspirațional pentru consumatori”, spune Matthieu Chauvet, CVP Henkel Consumer Brands Hair Schwarzkopf.

Noile ambasadoare GLISS și TAFT care vor fi imaginea brandurilor pe piața din România sunt Ana Ivanović, fostă jucătoare de tenis, deținătoarea titlului nr.1 mondial, și Alli Neumann, cântăreață și compozitoare de origine germană.

Ana Ivanović – fostă numărul 1 mondial la tenis și antreprenor, noua ambasadoare GLISS.

Părul Anei a fost întotdeauna un element care a contribuit la atingerea propriului său potențial: frumusețea și bogăția părului fac parte din menținerea brandului personal. Pregătirea părului lung înainte de un meci de tenis a devenit un ritual important, oferindu-i putere și încredere. ”Viața poate fi solicitantă, atât pentru mine, cât și pentru părul meu. Păr puternic, personalitate puternică”.

Alli Neumann, cântăreață și compozitoare, va vorbi, prin propria-i poveste, despre brandul TAFT.

cu zi, fie în activitatea sa artistică. Părul înseamnă foarte mult pentru ea pe scenă, aducând nu doar valoare estetică, ci și pentru a scoate în față anumite aspecte ale caracterului său, pe care vrea să le sublinieze prin creațiile proprii. ”Părul meu face parte din personalitatea mea. Pe scenă și în afara ei, părul meu este provocat mult, dar mereu ține pasul cu mine și cu toate ideile mele creative”.

”For Every You” cuprinde viziunea Schwarzkopf în ceea ce privește părul și se reflectă în manifestul mărcii:

Părul.

Știm că nu este doar despre cum arăți

– este vorba și despre inimă.

Pentru că în spatele fiecărei bucle,

fiecărei tunsori,

fiecărei nuanțe

există un ”de ce”:

o poveste pe care vrem să o spunem,

o călătorie pe care ne dorim să o facem,

o amprentă pe care ne propunem să o lăsăm.

Și acel ”de ce” este motivul

pentru care suntem aici:

Pentru a oferi fiecăruia

instrumentele și inspirația necesară

pentru a descoperi cine este,

pentru a se exprima așa cum este.

Și pentru a găsi propriul și fiecare ”de ce”.

For Every You!

Această înțelegere a modelat și va modela succesul iconicului brand Schwarzkopf. Astăzi, Schwarzkopf este o autoritate când vine vorba de îngrijirea părului, combinând expertiza în ceea ce privește colorarea părului, îngrijirea și stilizarea sub același acoperiș. Pentru a promova în continuare tradiția Schwarzkopf, brandul este susținut de o comunitate globală de stiliști și experți. Această comunitate contribuie activ la implementarea ultimei inovații Sistem HaptIQ by Schwarzkopf, ce întărește părul, prin crearea de noi micro-legături în structura firului de păr pentru a-l repara și regenera.

Odată cu repoziționarea brandului, Schwarzkopf reiterează angajamentul brandului pentru incluziune, personalizare și creșterea puterii personale, sărbătorind frumusețea din fiecare călătorie individuală a părului, în timp ce îmbrățișează diversitatea și expresia personală.

Despre Schwarzkopf

Schwarzkopf este un brand-umbrelă al companiei Henkel. Cu peste 120 de ani de experiență și know-how, este unul dintre cei mai importanți furnizori de produse de îngrijire a părului la nivel mondial. Cinci hub-uri globale, 90 de centre de formare și o rețea de peste jumătate de milion de stliști fac din Schwarzkopf EXPERTul în materie de păr. Inovațiile sale în îngrijirea, stilizarea și colorarea părului sunt remarcabile, peste 2,1 milioane de consumatori folosesc produsele Schwarzkopf în fiecare zi: de la brandul de colorare Schwarzkopf GLISS, la cel de îngrijire Schwarzkopf Gliss și până la cel de stilizare Schwarzkopf Taft. Apropierea față de client este întotdeauna o prioritate de top, astfel avem nouă miliarde de puncte de contact digitale, derulăm peste 100.000 de interviuri cu consumatorii și 400 de studii de piață în fiecare an.

Cu produsele sale, Schwarzkopf este alături de consumatorii săi, prin expertiză de neegalat și îi încurajează să își spună propria poveste a părului. Cu noua abordare de comunicare din 2024 FOR EVERY YOU, Schwarzkopf invită consumatorii să fie încrezători în a descoperi cine sunt cu adevărat și în a-și exprima adevăratul EU.

Despre Henkel

Cu brandurile, inovațiile și tehnologiile sale, Henkel deține poziții de lider de piață la nivel mondial în afaceri industriale și de consum. Divizia Henkel Adhesive Technologies este lider global pe piața de adezivi. Divizia Henkel Consumer Brands, deține poziții de lider în categoriile de îngrijire a părului, dar și detergenți și produse de îngrijire a casei pe multe piețe și categorii din întreaga lume. Cele mai puternice branduri ale companiei sunt Loctite, Persil și Schwarzkopf.

Sustenabilitatea are o tradiție lungă în istoricul Henkel, iar compania are o strategie clară de sustenabilitate cu obiective specifice. Henkel a fost fondată în 1876 și are astăzi o echipă diversă de peste 50.000 de oameni din întreaga lume – uniți de o cultură organizațională puternică, valori bine definte și un scop comun: „Pionieri dedicați pentru binele generațiilor”.

