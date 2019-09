Ghiozdane mici pentru plimbări mari: 7 modele cu “lipici”

Ghiozdane mici și încăpătoare pentru escapade - iată câteva modele de rucsacuri de dimensiuni reduse care să îți fie la îndemână când vrei să faci doar plimbări scurte!

Când vine vorba despre alegerea accesoriilor pe care să le purtăm într-o zi, probabil că pierdem câteva minute bune. Însă opțiunile nu sunt prea multe pentru rucsacuri sau genți pentru că sigur garderoba nu numără multe. Dacă ai de făcut o plimbare scurtă și nu ai nevoie de prea multe de luat după tine, poți opta pentru unele dintre cele mai simpatice ghiozdane mici. Sunt diverse modele practice și cu design atrăgător. Noi am ales doar câteva - ca să te convingem că eficiența poate fi tradusă și prin ceva discret.

Ghiozdan galben de piele

Ghiozdanele mici pot fi în culori aprinse și puternice, cum este exemplul modelului ales de noi de la Chiara Canotti. În stil casual, acesta este uni și are laterale ajustabile. Ca buzunare are două - interior și exterior - cu fermoar. Bretelele sunt ajustabile și în plus are un mâner reglabil, la fel ca lateralele.

Îl poți vedea aici

Rucsac mic Parfois

Într-un roz prăfuit, acest ghiozdan mic este confecționat din piele ecologică. Model cu compartiment dublu (buzunare cu închidere în față și în spate) și cu buzunare libere în laterale, dispune și de mâner pentru mână. Lungimea curelelor este reglabilă și patternul este simplu, dar atrăgător prin nuanța ștearsă.

Îl poți vedea aici

Rucsac cu aspect metalizat

Matlasat, ghiozdanul mic propus de la Love Moschino este într-o nuanță strălucitoare și metalizată auriu rose. Din piele ecologică este uni și fără inserții decorative. Are un singur buzunar în față, care se închide cu fermoar. Bretelele se pot regla după bunul plac și mânerul este unul singur în partea de sus.

Îl poți vedea aici

Ghiozdan mic dublu compartimentat

Într-un stil modern, acest ghiozdan are două compartimente care se închid cu fermoar. Clapeta este prevăzută cu un fermoar decorativ și capse metalice, ceea ce îi conferă un aspect wild, fără să se exagereze cu înfățișarea libertină. Este într-un gri gălbui care se poate asorta cu orice tip de ținută.

Îl poți vedea aici

Rucsac din piele închidere răsucită

Într-un maro coniac foarte plăcut la vedere, acest accesoriu de damă este parte dintr-o colecție interesantă de ghiozdane mici. Confecționat din piele este disponibil în mai multe nuanțe (negru, roz, albastru închis), dar nouă ne-a plăcut cel în maro coniac. Poate înlocui cu ușurință o geantă clasică - este cool grație design-ului răsucit din partea de sus.

Îl poți vedea aici

Rucsac din piele albastru închis

De la Lisa Minardi o pereche de ghiozdan mic care ne-a plăcut tare mult este modelul Mardi. Tineresc și feminin, acesta se poate purta cu ușurință la orice look se adoptă. Are trei compartimente (buzunar mare și două mici laterale) încăpătoare și rezistente (realizat din piele naturală calitativă).

Îl poți vedea aici

Ghiozdane mici multicolore

Realizat într-o combinație de materiale țesute și piele, acest rucsac mic potrivit pentru plimbări are un aspect tradițional. Cu imprimeu zig zag și în culori variate, ghiozdanul are un compartiment interior ce se închide cu fermoar și dispune de două bretele detașabile. În partea din față mai are două buzunare practice.

Îl poți vedea aici

Foto: StockSnap, Pixabay