SHEARLING by PAISI – Sustainable Fashion Statement!

Paisi lanseaza colectia Shearling 20/21 si readuce in prim plan un material inovator.

Versatil si fashionable, shearlingul este materialul inovator foarte apreciat si utilizat in industria modei, fiind regasit cu precadere in randul colectiilor de lux. Frumusetea lui atemporala si rezistenta in timp sunt doua dintre atuurile care il propulseaza, an de an, in topul preferintelor celor care se regasesc in categoria ‘fashion victims’.

Colectia Shearling semnata Paisi potenteaza toate calitatile surprinzatoare ale acestui material inovator, obtinut prin tunderea blanii si prelucrarea firelor pe un suport textil usor, care confera o lejeritate aparte materialului finit.

Croiurile deosebite si culorile speciale, obtinute de expertii nostri prin sute de ore de lucru alocate fiecarei piese in parte, asigura o experienta unica celor care aleg sa poarte modelele propuse de noi: jachetele bomber, paltoanele military, paltoane clasice sau cu guler sal.

Frumusețea inerenta si confortul shearling-ului se potrivesc oricarui stil de viata - de la tinutele smart-casual pentru birou, la cele sport sau elegante, de la jeans pana la rochiile de seara, shearling-ul este, fara indoiala, un un fashion-statement.

Despre Paisi

Prima marca de blana romanesca de pe coperta Elle France, Paisi iubeste maiestria si respecta frumusetea naturala a materialului de cea mai buna calitate, investind sute de ore in crearea fiecarei piese.

Locatii Paisi:

Paisi Atelier: Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 147, Voluntari; tel: 0737.524.300

Paisi Shop: aripa Feeria din Baneasa Shopping City.

Pentru shop online si detalii despre colectiile Paisi, viziteaza site-ul www.paisishop.ro.

Creatiile Paisi se pot gasi si in magazinele: Victoria Gallery - Baneasa Shopping City, Bucuresti si Victoria Gallery – City Park,Contansta