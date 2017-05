Sylvester Stallone este unul dintre cei mai cunoscuti actori de la Hollywood. Toti il apreciem pentru rolurile sale si pentru actele de caritate pe care le face, insa foarte putine persoane ii cunosc inceputurile si stiu cat de greu i-a fost sa ajunga unde a fost acum. Actorul a realizat un scurt filmulet in colaborare cu Goalcast, in care vorbeste despre ce inseamna sa o iei de la 0.

"Mai aveam 106 de dolari in banca. Am fost nevoit sa imi vand cainele pentru a face rost de bani. Lucrurile nu erau deloc roz. Masina mamei mele nu mai mergea, asa ca in fiecare zi luam autobuzul catre munca.

Nu aveam experienta in cinematografie, nu stiam nimic despre acest domeniu. Insa munceam pe branci. Cred ca din instinct. Stiam ca acesta era momentul meu.

Ei m-au intrebat: "Sylvester, esti pregatit?" si stiu ca am spus "Eu nu, dar Rocky este!"

De multe ori am urcat in ring, multi mi-au spus ca o sa castig, insa nu era asa. "Nu, nu este asa. Ma vor distruge".

Daca sunt in continuare in viata, daca pot sta in picioare... este in regula. Pentru ca stii ce? Viata nu este asa de rea precum o credem noi.

Daca la sfarsitul vietii noastre putem spune ca nu am renuntat. Am fost pusi la pamant, insa ne-am ridicat de fiecare data. Si pot spune ca mi-am trait viata cu integritate.

Am luat toate loviturile si am invatat sa traiesc cu ele.

Si, mai important de orice, nu poti fi singur in aceasta viata. Pentru a reusi cu adevarat ai nevoie de cineva. Ai nevoie de oamenii potriviti in viata ta pentru ca abia atunci iti dai seama ca esti invincibil."

Este dificil sa nu ai bani. Este chiar foarte rau. Ai avut vreodata un vis? Un vis minunat, insa ti-a fost teama sa iti pui ideile in aplicare? Crezi ca nu vei reusi? Esti prea nesemnificativ pentru a te realiza profesional! Pe naiba! Niciodata nu este usor.

Viata este grea. Oportunitatile trec, nu stau sa astepte pe nimeni. Lumea este dura… usile se inchid in fata ta. Sperantele sunt distruse… dar niciodata nu te lasa invins. Continua sa visezi… si munceste din greu pentru ceea ce iti doresti!

